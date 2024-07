Candela Romero logra la primera medalla arousana en el Europeo

Arrancó en la localidad polaca de Poznan el Campeonato de Europa de piragüismo en la modalidad de maratón con una primera jornada que ya deparó la primera medallaspara la delegación arousana. La padronesa del Náutico Pontecesures Candela Romero se subió al podio en la prueba de C1 Júnior al finalizar en tercera posición. Completó el trazado de once kilómetros, con dos porteos, en un tiempo de 1:14.10. Sólo superaron a la canoísta gallega la polaca Kowalak y la checa Kodetova, que se colgaron el oro y la plata respectivamente. El cuarto puesto lo ocupó la también española Lorena García (Club Madrileño Ciencias), a 27 segundos de Romero.



En la prueba masculina júnior de canoa, el palista del Club As Torres de Catoira Íker Rey acabó octavo con un tiempo de 1:25.46, justo detrás de Xoel Carrera (Kayak Tudense).



En las pruebas de maratón corto celebradas ayer, el cuntiense del Breogán de O Grove Diego Romero se quedó a las puertas del podio en C1 al acabar cuarto con un tiempo de 17:38.88. Las tres primeras plazas fueron para el polaco Mateusz Borgiel (16:58.31), para el español Ignacio Calvo, del Escuela Piragüismo Aranjuez (17:23.13) y para el portugués Rui Lacerda (17:24.33).



En la segunda jornada de hoy sábado la representación arousana la formarán Kevin Longo, del As Torres, que competirá en la prueba de C1 Sub 23, además de su compañero de club Íker Rey, que remará el C2 júnior junto a Jorge Alonso, y de Joaquín Iglesias (del Piragüismo Rías Baixas-Boiro) en K1 Sub 23.



El sábado llegará el turno para los breoganistas Tono Campos y Diego Romero en la prueba sénior de C1, y de Tania Álvarez en K1 sénior. Así como de Iván Alonso (As Torres) en la prueba de K1 masculina. El domingo repetirán Campos y Romero en C2 sénior, modalidad en la que también aspira a subirse al podio la pareja del Club As Torres que forman Fernando Busto “Choco” y Diego Miguéns “Carmu”. En la última jornada el tudense Iván Alonso, que también defiende los colores del club de Catoira, tiene previsto remar la prueba sénior de K2.