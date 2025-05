La cantera arousana saca billete para las grandes citas internacionales

El embalse de Pontillón do Castro acogió el Selectivo Nacional Sprint Junior y Sub23, en el que bastantes deportistas de Arousa lograron su pasaporte al Campeonato de Europa de Pitesti (Rumanía) y al Mundial de Montemor-O-Velho (Portugal).



En la final júnior femenina de C1 500 metros la victoria fue para Silvia Gago (Club Náutico O Muiño de Ribadumia), quien se impuso con autoridad con un tiempo de 2:11.95. Marta Castiñeiras (As Torres Romería Vikinga de Catoira) fue tercera. Silvia representará por primera vez a España en las citas internacionales, al igual que su compañera de club Lara Remigio, que confirmó su plaza en el C2 500 metros en Pitesti y Montemor, y Marta Castiñeiras.



En la prueba de K1 500 junior femenina, que ganó Natalia Moreira (Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra), Sofía Parada (CP Portonovo) fue tercera con 1:58.86, un resultado que también le puede abrir la puerta a formar parte de la selección en algún barco de equipo. En la categoría sub 23 de K1 500, Yaiza Novo (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) se alzó con el primer puesto con un crono de 1:54.89. Sara Durán (CP Portonovo) fue segunda con 1:55.21, por lo que estarán en las citas internacionales.



En C1 500 junior masculino, Raúl Fernández (As Torres Romería Vikinga de Catoira) fue el más rápido con 1:52.22. En sub 23, Martín Jácome (Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra) ganó la final de C1 500 con un registro de 1:47.31, con Pedro Torrado (As Torres Romería Vikinga de Catoira), tercero.



Torrado ganó ayer en C1 1.000 y estará en el Mundial y el Europeo Sub 23, al igual que el propio Raúl Fernández en categoría júnior, mientras que Jairo Zurita irá al Mundial también en categoría júnior.