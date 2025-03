El CJ Cambados alarga su buena dinámica al ganar al Caldas y accede a semifinales de Copa

El CJ Cambados alarga su dinámica ganadora al eliminar en cuartos de final de la Copa Diputación al Caldas. El equipo de Pénjamo se impuso 1-2 en As Corticeiras, lo que supone su quinta victoria consecutiva y le permite acceder a las semifinales del torneo, cuyo ganador accede a la Supercopa, que es la vía de entrada a la próxima edición de la Copa del Rey.



Jacobo Millán marcó el primer tanto para los visitantes mediada la primera parte, mientras que Ramón hizo el segundo superada la hora de partido. Un gol en propia puerta poco después metió en la eliminatoria a un Caldas que lo peleó hasta el final, pero no pudo con un rival en dinámica positiva que contabiliza ya once partidos seguidos sin perder.



El CJ Cambados tendrá que esperar ahora rival. Y es que el miércoles todavía se juegan las elimunatorias de octavos de final Pontearnelas vs Ribadumia y Beluso vs Lalín. Los ganadores se enfrentarán a continuación en cuartos y de ahí saldrá el rival en semifinales del equipo amarillo el día 1 de mayo. Por la otra parte del cuadro, los otros dos semifinalistas saldrán de los duelos Cultural Areas vs Matamá y Juvenil de Ponteareas vs Choco.



Aparcada la Copa hasta mayo, el CJ Cambados pone toda su atención ahora en la liga. El miércoles a las 17.30 horas visita al Moaña de Edu Charlín, que también está haciendo una buena temporada y es octavo con 37 puntos. Los de Burgáns están quintos con 46, los mismos que tiene el Beluso, cuarto clasificado. Los cambadeses tienen dos puntos de ventaja sobre el Areas, que es sexto, por lo que la lucha por el play-off está completamente abierta a falta de ocho jornadas para el final de liga.



Por su parte, el Caldas también pondrá el foco ahora en la competición regular, en la que tratará de asegurar su continuidad en el grupo V de Primera Futgal. El domingo visita en Padrón al Flavia.