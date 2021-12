Un CJ Cambados al alza despedirá el año con cuatro derbis en 15 días

A dos jornadas para la conclusión de la primera vuelta de la primera fase de Preferente, Villalonga, CJ Cambados y Umia son la cara de entre los equipos arousanos y Ribadumia, Céltiga y Portonovo la cruz de momento. Con el Xuventude Sanxenxo en clara línea ascendente tras un mal inicio.





El CJ Cambados de Rubén Cornes “Pénjamo” está siendo una de las sorpresas agradables en lo que va de temporada en el subgrupo 2A. Con solo una derrota en ocho partidos está trazando una regularidad que le permite estar a solo 2 puntos del “top 5” y con un partido menos disputado que ya tiene fecha. La Federación Gallega dio a conocer ayer el acuerdo para designar el derbi aplazado ante el Céltiga para el miércoles 15 de diciembre. De esta forma el Cambados despedirá el año 2021 con cuatro duelos de rivalidad en tres semanas. Empezando por el partido que le mide al Villalonga este domingo en Burgáns (17 horas). Los celestes pelearán por recuperar el liderato ante un CJ Cambados fiable que sin hacer demasiado ruído se está posicionando cerca de los elegidos, al igual que el Umia, que el domingo a las 12 horas en A Bouza tiene la oportunidad de superar en la tabla al Pontevedra B.





El partido en Cambados acapara gran parte de la atención en un fin de semana importante para el club en el aspecto económico y social, al organizar tanto mañana como el domingo la jornadas gastronómicas de exaltación de la ostra.





El otro gran plato fuerte de la penúltima jornada de la primera vuelta será el derbi local que enfrentará en Baltar a Xuventude Sanxenxo y Portonovo, que están empatados a puntos y en dinámicas opuestas. El conjunto que dirige Nel Blanco va claramente a más tras una pretemporada atípica en la que confeccionó la plantilla sin tiempo ni margen de maniobra, y el cuadro que entrena Jose Vecoña está muy por debajo de las expectativas creadas después de todos los fichajes realizados este verano. Lleva cinco partidos seguidos sin ganar.





El Ribadumia jugará en la mañana del domingo ante el líder Gran Peña-Celta C. El equipo de Yago Yao necesita sorprender al filial y dar continuidad a la victoria ante el Beluso para no verse demasiado lejos del quinto puesto. Al similar le ocurre el Céltiga de Edu Charlín, que tiene 3 puntos menos que los aurinegros aunque el citado día 15 visitará Burgáns en el aplazado. El domingo visita al colista Moaña con el objetivo de encadenar otra victoria como visitante.