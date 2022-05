El Club As Torres, tercero en el Campeonato de España de Maratón

El embalse de As Conchas en el municipio de Muiños acogió durante este fin de semana el IV Campeonato de España de medio Maratón en la que participaron más de 600 deportistas y 65 clubes de todas las comunidades autónomas del país. El Club As Torres Romería Vikinga acabó la competición en tercer lugar con 286 puntos, por detrás del Piragüismo Aranjuez (423 puntos), la Sociedad Deportiva Santiagotarrak (354 puntos) sería tercero. La categoría master finalizó con el Fluvial de Lugo en segundo lugar del podio y el Fluvial Avión tercero. La victoria se la llevó el Piragüismo Aranjuez.



Los representantes gallegos cuajaron una muy buena actuación consiguiendo varias medallas individuales. Así bien, el podio en K1 senior tendría acento gallego al contar con la presencia del múltiple medallista mundial Iván Alonso en primera posición por delante de los dos deportistas del Piragüismo Verducido Joaquín Iglesias y Adrián Prada.



El tudense Manuel Garrido ganaba con claridad la prueba de C1, siendo segundo Rubén Paz del Ría de Aldán, el madrileño Álvaro Rica fue tercero. La carrera de femenina de la categoría terminaba con Ángela Baulde del As Torres en tercer lugar.



Tono Campos y Diego Romero se impusieron en el C2, la pareja del Breogán tuvieron que esforzarse para doblegar a la dupla del As Torres de Fernando Busto y Diego Miguéns segundos después de 1:10 minutos de regata. El tercer puesto sería para Henrique Carmona y Boyi Yang del E.P. Ciudad de Pontevedra.



La regata de K2 finalizó con la victoria de los asturianos Miguel LLoréns y Alberto Plaza, los palistas del Piragüismo el sella estuvieron acompañados por sus compañeros de equipo Pedro Gutiérrez y Asley Rodríguez en segundo lugar, mientras que el tercero sería para el combinado del Fluvial O Barco de Carlos Álvarez y Sergio Ruiz.



Adrián Mosquera





El palista rianxeiro del Piragüismo Rías Baixas Adrián Mosquera se colgó la medalla de plata en paracone en la II Copa del Mundo celebrada en Poznan, Polonia, que estuvo marcada por las malas condiciones climatológicas sufridas en durante los cuatro días de competición en la en el Lago Malta. Mosquera fue segundo en la final de VL3 200 metros, al cruzar la línea de meta por detrás del ucraniano Vladyslav Yepifanov a solo 0,92 segundos, el tercer lugar sería para el francés Abel Aber.