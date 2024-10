La Copa entra en escena esta semana para el fútbol arousano

En una semana marcada por el protagonismo copero, el fútbol comarcal vive también sus primeros pasos de la Copa Diputación, que da acceso a la Supercopa de Galicia y a su vez a la Copa del Rey. Participan 70 equipos de la delegación de Pontevedra, incluyendo a algunos de la de Santiago, y 60 de la de Vigo. La Copa Diputación, cuya gran final entre el ganador de Pontevedra y el de Vigo se jugará el 17 de mayo, reparte 120.000 euros en premios y su úLtimo vencedor fue el Villalonga, que este año no la juega porque ya está en categoría nacional.



Una vez disputados los partidos de la eliminatoria previa, en la que el Chispa se impuso al Cesantes por 3-5 y se medirá ahora al Vilagarcía, esta semana se juega un importante número de partidos de la primera eliminatoria, que también adelantó varios duelos la pasada semana. El Xuventude Sisán perdió en A Senra sintético ante el Domaio (0-1) y el Deiro apeó al Sanxenxo al ganar en Baltar de Arriba por 2-3 tras levantar un 0-2 en la segunda parte con un hat-trick de David Falcón.

Esta noche el Ribadumia visita al Rápido de Bahía en Aldán (21 horas) y el Noalla recibe en A Lanzada al Vilaboa (21:15 horas). Mañana jueves se juegan los partidos CD Grove vs Mosteiro (21.15 horas), Xil vs Pontevedra B (21 horas), Sporting Libertad vs Céltiga (20.15 horas en O Revel) y Cruceiro vs Cordeiro (20.30 horas). Mientras que el viernes festivo se jugarán las eliminatorias Terra de Montes vs Romai, Anduriña vs Bamio (18 horas), Pontearnelas vs Cuntis (17.30 horas).



A lo largo del mes de noviembre y entre semana se completará la primera ronda, en la que el Portonovo visitará al Dorrón (día 13), el Cambados en A Rapeira al Portas (día 14) y Umia, también de Preferente, al Pontecaldelas. Las eliminatorias se juegan a partido único y en caso de empate se decide a penaltis.