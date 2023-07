El Cortegada, “satisfecho” con no tener que viajar a Andalucía

La nueva composición de grupos en la Liga Femenina evitará al Cortegada viajes a País Vasco y Andalucía, situación que desde el club su entrenador, Javi Nogueira, calificaba ayer, preguntado sobre ello, como “más justa”.



Por un lado, la nueva composición ha dividido a los equipos catalanes y el Cortegada sí tendrá que viajar hasta Cataluña (Segle XXI de Llobregat, Mataró, CEIEG Girona, CB Grup Barna Barcelona). Además, volverá a Canarias (Tenerife, Náutico Tenerife y MagecTias Lanzarote) y después deberá realizar viajes en autobús a Valladolid, Miralvalle Plasencia, León y ADBA Avilés, además de los derbis contra Arxil y Maristas Coruña, ya en tierras gallegas.



Nogueira ofreció ayer una primera valoración, asegurando que “creo que a nivel económico nos viene mejor porque no es lo mismo ir cuatro veces a Barcelona que cuatro veces a Andalucía. Hay vuelos directos, no tienes que hacer florituras como las que hacíamos para ir a Granada o a Almería. Al final el calendario si no es a las islas, te sale más barato”.



Preguntado por cómo podría mejorarse incluso más esta composición de grupos, Nogueira señala que “me gustaría algún año no estar en las Canarias”, de forma que no sea un trastorno “para los que no vivimos de esto directamente o gente que está estudiando, pasar todo el fin de semana” en el archipiélago. Nogueira señala que “hace unos años hacían un año sí un año no, pero si pensamos que el año pasado teníamos cuatro viajes a Andalucía, dos o tres a Canarias, Logroño etc., eran muchos kilómetros y este año está más repartido”. “A nivel geográfico y económico el club puede estar satisfecho”. Ya a nivel deportivo, Nogueira adelanta que Segle XXI “es potente” y que el resto “es una incógnita” por ahora. El Cortegada empezará el 21 de agosto a entrenar con las jugadoras que estén por la zona y el 1 de septiembre se unirán las extranjeras, cuando empiece la pretemporada.