A Deputación de Pontevedra anuncia o reparto de 120.000 euros entre 15 clubs náuticos de Arousa

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, anunciou o reparto de 120.000 euros entre 15 clubs náuticos de oito concellos da contorna do Salnés e Arousa, que recibirán ata un máximo de 18.000 euros para sufragar gastos federativos, de competición e adestramento, de persoal, de material deportivo ou gastos sanitarios. "O noso compromiso co deporte tradúcese en recursos concretos para promover a práctica deportiva e para impulsar todas as modalidades, apoiando aos clubs e federacións de todas as disciplinas deportivas", asegurou o presidente provincial.



Dos 120.000 euros aprobados, dun total de 500.000 € en toda a provincia, 94.000 euros serán para oito clubs de piragüismo doutros tantos concellos, 16.000 euros para tres clubs de remo de dous concellos e os outros 12.000 € repartiranse entre catro clubs de tres concellos na categoría de vela.



En piragüismo o Club Piragüismo Illa de Arousa recibe 10.924 €; o Club Piragüismo Cambados 5.855 €; o Club As Torres 13.468 €; o CMDC Breogán do Grove 14.802 €; o Club Náutico Pontecesures 17.877 €; Club Náutico O Muíño de Ribadumia 10.478 €; o Piragüismo Portonovo 14.493 €; e Club Piragüismo Vilagarcía 6.770 €.



En remo, o Amegrove Club de Remo contará con 2.085 € e o Club de Remo Mecos 11.087 €. En Vilagarcía o Club de Remo Vilaxoán con 3.409 €.

Por último, na modalidade de vela na Illa de Arousa a Asociación Papaventos Kite Club recibirá 2.232 €, en Sanxenxo o Club Náutico de Portonovo 354 € e o Real Club Náutico de Sanxenxo 8.298 €, e en Vilagarcía o Real Club de Regatas 1.311 €.