Diego Domínguez: “París va a marcar toda mi vida, vamos a luchar por la medalla de oro”

Diego Domínguez, piragüista del CDM Breogán, estará presente en los próximos Juegos Olímpicos de París, junto al balear Joan Andoni Moreno, tras ganar el selectivo de abril en Verducido por muy poco a Manuel Fontán y Adrián Sieiro (Náutico O Muíño). De este modo, Domínguez será el cuarto deportista que representará al club grovense en unos Juegos Olímpicos. Asimismo, desde el club se han mostrado orgullosos de los logros del joven. “Para nosotros es un honor, es el cuarto deportista que va a ir a las olimpiadas, tanto para la entidad como para O Grove, está apartado del equipo porque está concentrado con el tema olímpico”, cuenta Félix Lamas, presidente del Breogán. “Están apurando la puesta a punto para los Juegos Olímpicos, para nosotros es una baja sensible en las regatas, pero es un orgullo que esté ahí. Es un trabajo muy duro que exige una dedicación completa”, concluye el presidente de la entidad grovense.

¿Cómo fueron los comienzos en el piragüismo?

Comencé en el lago de la Casa de Campo, un poco de casualidad. Iba paseando con mi familia y mi padre se encontró con un ex compañero que estaba remando. Le dijo que nos metiera porque había un grupo bueno de chicos, empezó mi padre y ya nos metió a mi hermano y a mi a los seis años.

¿Por qué se decantó por este deporte?

En ese momento yo hacía fútbol también, y siempre le decía a mi padre que no quería seguir en piragüismo, pero me mantuvo, y a los 11 años que empiezas a competir empecé más fuerte y dejé el fútbol, siguiendo los pasos de mi hermano mayor que ya había empezado a competir en Campeonatos de España.

¿A qué años comenzó a formarse?

A partir de los 11-12 años empecé totalmente en serio, mirando el reflejo de mi hermano.

Es usted de Madrid, ¿cómo fue venirse a Galicia?

Me fui a Galicia al Centro de Tecnificación de Pontevedra, porque era un paso necesario que tenía que dar si quería estar a un buen nivel en la canoa. A los 16 me dieron la oportunidad de ir y la cogí.

"El Breogán es un club de gente humilde

y trabajadora, de mucha pasión"

¿Cómo se topó con el CDM Breogán?

Aparece justo en ese momento. Cuatro años antes mi hermano estuvo en el Breogán para entrar en el centro de tecnificación. Ahí apareció en mi vida, y cuando yo llegué entré.

¿Qué supone para usted representar a la entidad grovense?

Mucho orgullo. Es gente que me ha tratado super bien desde el dia uno, me han facilitado todo. Es un club de gente humilde, trabajadora, de mucha pasión.

¿Piensa que tiene posibilidades de regresar con medalla de los Juegos?

El objetivo es claramente ese. En la Copa del Mundo fuimos plata y realmente había más barcos de los que nos vamos a encontrar en los Juegos, y eso nos da confianza para los Juegos. Desde ese momento hemos dado un salto hacia delante.

Se ha convertido en el cuarto piragüista del Breogán en ir a unos Juegos, ¿qué supone para usted?

Significa mucho, parece fácil, pero al final es un logro tremendo que habla muy bien del club y de todo lo que ofrece a los deportistas.

¿Cómo vivió el selectivo para la clasificación olímpica?

Fue una carrera en la que había mucha presión. Se daba la texitura que el barco clasificado la temporada antetrior tenia el privilegio de que había que ganarle dos veces, y llevaban ganando todo el ciclo olímpico. Eran los máximos favoritos, pero siempre he confiado en el barco y en Joan Antoni. Llegas a una final directa sin competir, pero con toda la fé del mundo.

¿Cómo está siendo la preparación para los Juegos Olímpicos?

Estamos Joan y yo en Mallorca afrontando las últimas semanas. La semana pasada fue la más dura a nivel de carga de entrenamiento, ahora empezamos a poner el cuerpo a punto y buscar que los músculos ganen la máxima explosividad, buscamos ya más intensidad que volumen.

"Me vine a Galicia porque era un paso necesario

para mi carrera y llegué a O Grove"

¿Qué espera de su experiencia en París?

Mi expectativa es alta en todos los sentidos. Creo que me va a marcar toda mi vida, voy a cumplir un sueño. En cuanto a lo deportivo, voy a luchar por un oro, no sé si se conseguirá o no, pero confío en mí y en mi compañero

¿Cuándo pondrá rumbo al país galo?

El día tres y empezamos a competir el día seis. Esos días no estaremos en la Villa, pero a partir del día ocho.

En lo personal, ¿qué le ha aportado este deporte y el Breogán?

El deporte en general aporta valores para la vida, sobre todo valores personales, motivación, esfuerzo... marcan un poco mi forma de ser y estoy seguro que lo que soy está basado en el deporte. Mi carácter es competitivo y siempre trato de mejorar.

“España es el mejor país del mundo a nivel canoa”

El piragüista se define como una persona “tenaz y competitiva”, consciente de que nuestro país tiene un gran nivel en canoa a día de hoy, por lo que la representación olímpica se vuelve todavía más especial para el joven madrileño que representa al CDM Breogán.

¿Considera que es muy difícil hacerse un nombre en el piragüismo?

A día de hoy en la canoa española es difícil por el gran nivel que hay, somos el mejor país del mundo a nivel canoa y se sabe aquí también. Todo el mundo quiere ser el mejor.

¿Qué le diría al Diego que empezó en este deporte?

Si se lo digo al de seis años le diría que siga con el proceso. Una de las cosas muy buenas que he hecho es disfrutar mucho del camino, los malos resultados no he dejado que me mermen, me motivaba aún más, que siga con esa emoción.