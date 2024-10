Diego Domínguez ya posee la Medalla de Oro del Breogán

Ayer fue un día histórico para el CMDC Breogán, con la entrega de la Medalla de Oro de la organización a Diego Domínguez por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se convirtió en el primer jugador de Breogán en ganar una medalla olímpica, con su Medalla de Bronce en C2 500m., conseguidos junto al mallorquín Joan Antoni Moreno.

En este evento, Breogán pudo presumir de Medalla Olímpica, y también reunir a sus cuatro olímpicos, ya que también estuvo presente Diego Domínguez; Joaquina Costa "Quini" (Barcelona 92), David Mascato (Sidney 2000 y Atenas 2004) y Fredi Bea (Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000 y Atenas 2004). En un sencillo y emotivo acto celebrado a nivel de clubes, en Barco La Toja, donde luego de la cena se entregó la Medalla de Oro de la organización a Diego Romero, de manos del presidente Félix Lamas.

David Mascato, como vicepresidente deportivo de Breogán, entregó una réplica del cartel que publicó Breogán para informar de la presencia de Diego en los Juegos Olímpicos de París 2024. José Luis Otero Padín también entregó una réplica de la portada de un periódico de la zona que recogía la gesta de Diego en los Juegos Olímpicos, bajo el título "Medalla olímpica para O Grove".

Diego Domínguez con los más pequeños del Breogán | Cedida

"Diego Domínguez tivo unha axenda moi completa durante o día de onte, xa pola mañán visitou as nenas e nenos do CEIP Valle Inclán, tamén estivo na praza do Corgo donde o lado do edificio da Confraría está instalada una pantalla xigante donde durante dous días (xoves e venres) emitese un video cos pasos dados este ano por Diego ata chegar a Medalla de Bronce nos XXOO. Con imáxenes do Control Selectivo, da regata da Copa do Mundo e da regata nos Xogos Olímpicos".



"E despois dunha comida con compañeiros do equipo, durante a tarde tivo tempo para visitar a algúns dos patrocinadores e colaboradores que máis tempo levan colaborando co Breogán, sendo recibido con moita ledicia en todos os lugares que visitou, sacando fotos con todo o persoal e amosando a súa valiosa Medalla olímpica", cuentan desde el Breogán. "E como non podía ser menos, tamén fixo unha visita o adestramento dos máis pequenos do Breogán, donde tamen aproveitou para sacar unhas fotos".