Diego Romero y Pedro Torrado, campeones gallegos en C1

Diego Romero (Breogán de O Grove) se proclamó campeón de invierno en C1 en la regata celebrada este fin de semana en el área de Barbantes, en el concello de Cenlle. Organizada por la Federación Gallega, la prueba se celebró en las modalidades de C1 y K1 para las categorías juvenil, sénior y veterano. El cuntiense revalidó el título en la prueba sénior masculina de canoa sobre la distancia de 5.000 metros al superar al grovense Tono Campos, también del Breogán, mientras que completó un podio muy arousano Diego Miguéns (As Torres Romería Vikinga de Catoira).

En la prueba femenina se impuso Jenifer Casal del E.P. Ciudad de Pontevedra, y el segundo puesto fue para la cambadesa María Pérez, del Náutico O Muiño de Ribadumia.

Por lo que respecta al kayak sénior masculino, ganó Matías Otero (Kayak Tudense), al imponerse en un apretado sprint a Iván Alonso del Piragüismo As Torres. En la prueba femenina acabó segunda la grovense Tania Álvarez, del Breogán, y tercera fue su compañera del Breogán Marta Mourelos. La victoria fue para Lara Feijoo (Kayak Tudense).

En categoría sub 23, Carlos Picón del Náutico O Muiño se subió al tercer escalón del podio en la prueba masculina de canoa, mientras que Antía Romero (Rías Baixas) e Iria Romero (Náutico Pontecesures) fueron segunda y tercera en la femenina.

En la prueba masculina de canoa juvenil se proclamó campeón gallego el vilagarciano Pedro Torrado (As Torres), por delante de su compañero de club Kevin Longo.