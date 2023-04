Doce medallas para la cantera arousana en el Autonómico Infantil y Cadete

El embalse de As Conchas, situado en el municipio de Muiños en Ourense, acogió el Campeonato Gallego de Jóvenes Promesas 2023. Una competición para las categorías cadete e infantil que reunió a 600 deportistas. El Náutico de Pontecesures y el Piragüismo A Illa de Arousa fueron primero y segundo por equipos en la categoría infantil femenina. Mientras que en la categoría cadete femenina el club cesureño también se subió al podio al ocupar la tercera plaza.

En cuanto a los reultados individuales, la cantera arousana consiguió un total de doce medallas. En la categoría infantil B se impuso en canoa Gabriel Cascallar, de As Torres de Catoira. En kayak infantil femenino, Sabela Fernández (Piragüismo Rianxo) se hizo con la segunda posición. En Infantil A el primer clasificado en canoa que el palista Tomás Pérez (As Torres).

En categoría cadete, Jairo Zurita (As Torres) alcanzó la primera plaza en la modalidad de canoa, seguidos por sus compañeros de equipo Raúl Fernández e Iker Lapido.

Las canoistas Lara Remigio (Náutico O Muiño) y Candela Romero (Náutico Pontecesures) se llevaron el oro y la plata. Por último, la vencedora femenina en cadete B fue Sofía Parada (Piragüismo Cambados), mientras que en C1 hubo triplete arousano con el podio formado por Marta Castiñeiras (As Torres), que se impuso por delante de Sara Vila (Náutico Pontecesures) y Silvia Gago (Náutico O Muiño).