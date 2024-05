El equipo junior del Sigaltec consigue dar el salto a Liga Gallega tras vencer en Vigo

El equipo junior del Sigaltec vuelve a la Primera División de la Liga Gallega tras vencer en Vigo al Seis do Nadal por 39-59. De este modo, el conjunto junior recupera una categoría que había perdido, mientras que el cuadro femenino, que también se jugaba el ascendo a la Liga Gallega, no corrió la misma suerte en la eliminatoria. “En semifinales jugamos este viernes en casa contra Seis do Nadal y conseguimos ganar de 9 en un partido muy igualado, haciendo un parcial muy bueno al final del partido. Luego este fin de semana jugamos muy bien”, dice Gabín.



“Al equipo femenino le tocó un cruce más complicado que al masculino”, afirma Luis Gabín. “Pasamos el cruce de cuartos contra Compañía de María de Santiago en Masculino y contra Barco de Valdeorras en femenino, y en las semifinales coincidieron los dos contra Seis do Nadal”, comenta el técnico. "El femenino perdió en la ida y ganó en la vuelta pero no recuperó el average”, lamenta Gabín. Las sensaciones que deja el cuadro masculino son muy buenas, ya que consiguieron ganar los dos partidos de semifinales, y ahora, se enfrentarán este próximo sábado día 25 al Basquet Coruña U17, con el fin de determinar el primer y segundo puesto