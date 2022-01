“Estamos en el nivel que tiene la competición”, dice Rafa Sáez

El Arosa finalizó la primera vuelta con derrota el sábado en Carballo en un partido en el que mereció más. El equipo arlequinado está en mitad de la tabla, fuera de descenso, aunque sin demasiado colchón de puntos sobre los seis últimos clasificados. El director deportivo de la entidad, Rafa Sáez, hace balance.





“En cuanto al objetivo innegociable e irrenunciable que es la permanencia creo que después de 17 partidos nuestras posibilidades de mantener la categoría son reales y objetivas”, dice el pontevedrés. Sáez apunta un dato al respecto, “en esta primera vuelta hemos jugado más partidos a domicilio que en A Lomba”, por lo que en la segunda parte de la competición serán 9 partidos en casa y 8 fuera. La primera parte del campeonato le ha servido al Arosa para testarse en la nueva categoría y demostrarse a sí mismo que puede competir con cualquier rival y sumar en cualquier campo. De hecho seis de sus ocho derrotas fueron por la mínima, y en las otras dos encajó el tanto de la sentencia en el tiempo de aumento cuando trataba de rescatar un punto.





Rafa Sáez explica que “de acuerdo a la incertidumbre que teníamos a principio de temporada, respecto al nivel de la nueva categoría, creo que podemos estar con la confianza suficiente de que estamos en el nivel de la competición”. Y añade, “las aspiraciones que nos marcamos a principio de temporada son reales y esperamos confirmarlo en la segunda vuelta”. Saéz reitera que “estamos en la posibilidad de lograr el objetivo y eso es muy importante”.





En cuanto al capítulo de posibles refuerzos en el mercado invernal, que se cierra al término de este mes, el Arosa no hará movimientos si no se produce alguna salida en la plantilla. Así lo confirma el propio director deportivo. “No vamos a fichar por fichar, no tiene sentido y la economía es débil. Otra cosa es reforzar, nosotros siempre que hemos podido mejorar el equipo los últimos años en este mercado lo hemos hecho y ha sido muy bueno para el equipo. De todas formas solo se harían movimientos si hubiesen salidas de jugadores que dejasen el capítulo económico correspondiente a una nueva incorporación en las mas mismas cifras y en la relación de posición”. Esto quiere decir que el Arosa fichará si se marcha algún jugador. No saldrá ninguno de los importantes, tan solo se abrirá la puerta a los que no están teniendo protagonismo. El caso más llamativo, en este sentido, es el del central andaluz Álvaro Denis, con el que claramente el técnico Jorge Otero no cuenta porque no lo ha hecho debutar en toda la primera vuelta.





El Arosa tiene por delante una semana para centrar únicamente su atención en entrenar y abordar esta cuestión de posibles salidas para traer refuerzos, ya que el domingo no habrá liga. La competición regresa el 22 y 23 de enero, aunque el duelo ante el Arenteiro aún no tiene horario.