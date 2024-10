“Estoy muy agrecido con el Cortizo”, dice Martín Rey

El ciclista vilagarciano Martín Rey pone fin a una temporada en la que, a pesar de los altos y bajos que sufrió el jóven, el balance es muy positivo. Durante este año, Rey tuvo la oportunidad de vivir experiencias que le hicieron crecer como deportista y también como persona, la última de ellas, la competición en Malasia acompañando al Burgos BH. Dicho club mantiene un convenio de colaboración con el Cortizo padronés, motivo por el cual el vilagarciano Martín Rey tuvo la oportunidad de disputar el Tour de Langkawi con un equipo de la máxima categoría del ciclismo.

"Esta temporada tuve altos y bajos. Al principio empecé muy bien, luego estuve enfermo, me tocó recuperarme y ahí subí al podio en el Campeonato de España, pero después tuve la mala suerte de caerme y tuve que volver a remontar", comenta el deportista arousano. "En general, a pesar de los momentos difíciles, el balance de la temporada es muy positivo. Me habría gustado no tener tantos momentos complicados, pero al final, me hicieron más fuerte", señala.

Respecto a la aventura en Malasia, el vilagarciano manifiesta que siempre tuvo las ideas claras. "Fui a Malasia sabiendo que tenía que aprender de los compañeros y rivales. Al final, conseguí la posición 30 en la general, que está muy bien para ser mi primera vez al más alto nivel”.



Un viaje que lo alejó de su casa como nunca antes y en el que pudo conocer a directivos del Burgos. “No me ofrecieron un contrato para la siguiente temporada. Siempre les estaré agradecido por la experiencia a nivel deportivo y personal”, dice Rey.

Lo cierto, es que las intenciones del vilagarciano pasan por seguir en el Cortizo, al menos, una temporada más. “Todavía no nos hemos sentado a hablar. Pero yo estoy muy contento aquí, el Cortizo es un club de casa, tenemos una relación muy cercana y les estoy muy agradecido”, indica.

Ahora, con la mente puesta ya en la próxima temporada, Martín Rey espera que llegue el salto en su carrera profesional. “Esta temporada la condicionaron factores externos, pero ahora tengo que intentar ser constante y estar al más alto nivel durante más tiempo. Tuve un par de semanas que estuve muy bien pero luego tuve mala suerte de enfermar y caer, por lo que trataré de solventar eso”, destaca el vilagarciano