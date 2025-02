“Estoy seguro de que podemos ganar la liga”, declara Duque

El Arosa SC visita mañana a las 19 horas al Polvorín. Un enfrentamiento vital para los arlequinados, sobre todo después de la marcha de Míchel Alonso. Los arlequinados se encuentran a las órdenes de Perú, entrenador del equipo juvenil, ocupando el quinto puesto de la tabla clasificatoria con 33 puntos.

Si algo marcó esta segunda vuelta fue el debút de Duque, que por fin pudo vestir la camiseta del Arosa sobre el césped, convirtiéndose así en una pieza principal en el ataque tras la lesión de Álex Compa. “Es una semana atípica. Tenemos suerte de tener a Perú con nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que revertir esta situación”, comenta el atacante.

“Psicologicamente la situación es más complicada. Tenemos una plantilla para estar más alto y competir la categoría”, recalca. “No sé qué pasó, igual falló el planteamiento. Puede ser que Míchel se equivocara, pero no es momento de buscar culpables”, señala Duque.

Duque | Arosa SC



La confianza de los aficionados en el equipo está más que mermada, algo que parece no suceder dentro de las filas arlequinadas. “Viendo las caras de mis compañeros, yo estoy seguro de que aún podemos ganar la liga, pero no depende solo de nosotros. Si tenemos la suerte de que alguno de los de arriba pinche y hacemos nuestro trabajo y somos constantes, podríamos optar al título. Pero de nosotros ahora mismo solo depende asegurar el playoff”, dice el coruñés.

Ahora, piensan solo en el encuentro ante el Polvorín, esperando un partido difícil ante un rival de mitad de la tabla que necesita puntuar para lograr acercarse a los puestos de playoff.

“Sabemos que tienen jugadores que vienen de Primera RFEF, están en la mitad de la tabla y son un rival a tener muy en cuenta”, señala Duque, que a nivel físico, tras empezar tarde sobre el césped, se encuentra muy fuerte.

La falta de acierto



En los últimos cuatro partidos, el cuadro arlequinado solo anotó cuatro goles, algo que, mirando el balance general de lo que va de temporada, 32 goles a favor, sabe a poco. Ahora, con la baja de Compa, el acierto en ataque recae sobre Duque, Rivera o Martín Diz.

“Compa estaba marcando muchos goles, eso no quiere decir que tuviéramos que marcar todo el peso sobre él. Yo quizás no estuve acertado hasta ahora, pero espero que este fin de semana pueda ser el primero de muchos”, afirma Duque.



Hasta el momento, el atacante coruñés jugaba más asociado con Jose Rivera, a pesar de que la posición natural de Duque es la de extremo derecho. “Este tiempo Míchel me ha puesto de delantero y me encontraba cómodo, sobre todo en el juego de espaldas, no me importaría asumir ese rol y esa responsabilidad”.

La delicada situación del Arosa en la tabla clasificatoria pasa porque, así como marcan muchos goles, también encajan demasiados, en total 24 en 20 partidos disputados. “No es cuestión de buscar culpables. Esto no es si yo marco tu también tienes que parar. El trabajo defensivo también parte desde el delantero. Marcar un gol también es cosa de todos, no solo del delantero que la enchufa”, replica Duque.