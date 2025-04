Fajardo: “Si pensamos que el partido ya está ganado, nos equivocaremos”

El Inelsa Solar Asmubal Meaño se cita mañana con su propia historia en Coirón, donde recibe a las 19 horas al Leganés en la última jornada de liga de División de Honor Plata. Una victoria separa al equipo de Juan Costas del título de campeonas, que esperan celebrar con su afición antes de poner los cinco sentidos en la fase de ascenso a División de Honor Oro. Para un pequeño ayuntamiento con poco más de cinco mil habitantes, se trata de todo un hito, por lo que se espera que el pabellón está a rebosar. El equipo está “entrenando duro e ilusionado”, explica la capitana, Carol Fajardo.

De Brasil a Galicia por amor

A sus 35 años la brasileña es un baluarte en el Asmubal, donde cumple su quinta temporada. Llegó a Galicia para estar junto a su marido, Cauê Herrera, jugador del Teucro. Fue él quien le habló a su extécnico Luis Montes, cuando este recaló en Meaño, de la pivote internacional brasileña.



Aunque Carol empezó jugando al baloncesto, donde le auguraban un mejor futuro profesional en lo económico, la pasión por el balonmano inclinó la balanza hacia el deporte que también practicó su madre. “Fue la mejor decisión”. Internacional Sub 16, Sub 18 y Sub 20, incluso llegó a formar parte de la selección olímpica. Aunque su mayor éxito fue con la universitaria, al proclamarse campeona mundial en 2014.

Tras la pandemia, “ya estaba buscando la manera venir e incluso en dejar de jugar cuando surgió esta oportunidad”, explica Ferreira Fajardo, que por entonces militaba en la máxima categoría en su país como profesional en el São Bernardo do Campo. “Vine con la idea de jugar un años más y cinco temporadas después aquí sigo”, reconoce con satisfacción y orgullo. “Estoy súper cómoda, es como mi casa”.

Rechazó ofertas de Iberdrola

Durante este período, tanto Cauê como Carol han rechazado ofertas de Asobal y de la Liga Iberdrola respectivamente, ya que priorizan estar juntos. “Estamos felices en Galicia y tenemos una vida estable”. Fajardo compagina el balonmano con su trabajo en la empresa patrocinadora del equipo, Inelsa. “Es un trabajo que me gusta y estoy en un equipo que es como mi casa. A día de hoy vemos nuestro futuro en Galicia, no regresando a Brasil, aunque evidentemente echamos de menos a la familia”.

El éxito del grupo

Fajardo es una jugadora determinante en la liga, ya que su nivel está por encima de la misma. Reconoce que de inicio el objetivo este año “era no sufrir”, pero muy pronto se percató de que “la intensidad de los entrenos mejoró mucho” con el regreso de las lesionadas y las nuevas incorporaciones. “Nos llevamos muy bien dentro y fuera de la pista y pronto vimos que teníamos un buen equipo, aunque no pensábamos que llegaríamos a la fase de ascenso”.



Mañana puede ser un día grande. “En Porriño hace dos años vivimos algo parecido con nuestra afición, pero esto va a ser diferente porque terminamos la liga en casa. Estamos muy ilusionadas, podemos ser campeonas de liga, nada menos”, dice con asombro. “Vamos a lucharlo junto a nuestra afición, que son un espectáculo”.

Enfocadas en la pista

Carol no quiere ver más allá. “Ya habrá tiempo de pensar en el siguiente objetivo”. Si bien, desde su experiencia, advierte que “no podemos relajarnos y pensar que estamos de celebración porque el Leganés no va a venir de paseo desde Madrid, querrá aguarnos la fiesta y competir. Si pensamos que el partido ya está ganado, nos equivocaremos”. Fajardo habla de “estar enfocadas en el partido durante los sesenta minutos” y se muestra ambiciosa. “Después de Leganés tendremos cinco finales si queremos llegar a Oro y no podemos permitirnos el lujo de perder ninguna”. Con esta mentalidad afronta la parte final de la temporada el Inelsa Asmubal Meaño, club que espera vivir un día de celebración este sábado en Coirón junto a su afición y categorías inferiores.