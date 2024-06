A Illa vuelve a apostar fuerte por el torneo de basket 3x3 en julio

El Club de Baloncesto Illa de Arousa organizará el II Torneo de baloncesto 3x3 en la plaza do Regueiro los días sábado 13 y domingo 14 de julio. La competición estará dividida en tres categorías. En la A, en la que estarán los más jóvenes (hasta los nacidos en el 2012), actualmente hay inscritos un total de trece equipos. En la B se juntan las categorías cadetes e infantiles, hasta el momento en esta categoría se cuentan con cuatro equipos. Y por último la C, en la que los participantes serán mayores de 16 años, categoría en la que a día de hoy hay once equipos inscritos. Ayer tuvo lugar la presentación del evento en el Concello.



Cabe destacar que cada conjunto tan solo podrá tener un máximo de cuatro integrantes. En cuanto al formato, dependerá de los equipos que participen para poder repartirlos en diferentes grupos. A partir de ahí, los equipos clasificados pasarán a los cuartos de final, después semifinales y final. También se disputará un tercer y cuarto puesto y en cada categoría solo podrá haber un máximo de 20 conjuntos. Para terminar, habrá un concurso de triples en el que podrán participar todos los equipos.



En cuanto a los horarios, en las categoría A y B, el sábado se celebrarán las fases degrupos y el domingo las eliminatorias. La categoría C empezará el sábado por la tarde y continuará el domingo por la tarde con las disputas de las eliminatorias. Los ganadores en las categorías A y B se llevarán diferentes trofeos y medallas que serán repartidos por la Diputación de Pontevedra, en cambio la categoría C, además de los trofeos se llevarán también un premio económico ya que la propia categoría aporta una cuota de inscripción.

El campeón se llevará 250 euros, el segundo clasificado 150 euros, el tercero 80 euros y el cuarto 50 euros. En el torneo de triples el campeón se llevará 50 euros y el que termine segundo será obsequiado con regalos. También habrá varios sorteos ya que el comercio local aportará diferentes premios (desayunos, comidas, rutas en kayak...).