Os Ingleses caen ante el Crat por las abundantes bajas

Os Ingleses suman una nueva derrota, esta vez en casa y ante el Crat por 18-26, acumulando así su cuarta derrota consecutiva. Un duelo que los vilagarcianos pelearon ya desde la previa, pero en el que las bajas acabaron pasando factura a los de David Lema. “Veníamos con muchas bajas y tuvimos que readaptar un poco el equipo con varios jugadores fuera de posición”, señala el técnico.



A pesar de las pretensiones de sacar un equipo de garantías, y de plantarle cara al rival, el resultado no fue el esperado. “Al descanso llegamos muy igualados, íbamos 3 puntos abajo, 10-13. Pero la verdad que las sensaciones no fueron buenas y nunca conseguimos tener el dominio del ritmo del partido, que era muy importante para nosotros”, destaca Lema. Los locales trataron de mejorar el ritmo con algunos cambios, pero no fue suficiente. Una derrota dura que preocupa a Os Ingleses. “No recuerdo una racha de cuatro derrotas en el equipo y la verdad que sí que es preocupante y tenemos que intentar trabajar para poner remedio porque es cierto que llevábamos una ventaja grande con el cuarto de cara al playoff y ahora no la tenemos”, indica Lema.



Los próximos partidos serán dos finales para los vilagarcianos, para los que tendrán que trabajar y corregir errores “con lo que se tiene”. Ahora, el equipo ya piensa en Pontevedra y Ferrol.