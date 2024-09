Iván Trinta, do Breogán, cruza media Europa para padexar 220 quilómetros en táboa de SUP

O padexeiro do Club Breogán Iván Treinta afronta nos Países Baixos a SUP 11-City Tour, un desafío de 220 kilómetros en táboa de "stand and paddle" (SUP) que se disputa durante cinco días dende mañá mércores ata o domingo. Iván viaxa en furgoneta dende O Grove para cruzar media Europa por estrada, acompañado do director técnico do Breogán, Jose Luis Otero Padín, e de Miguel Otero.



A SUP 11-City Tour é un evento desafiante que leva os participantes nunha viaxe de 220 quilómetros a través dos pintorescos canais de Frisia nos Paises Baixos. Esta será a decimoprimeira edición e cada día os participantes deberán afrontar longas distancias, desde algo máis de 48 quilómentros o primeiro día, aos 27 do último.

O evento cita a a algúns dos mellores atletas do SUP en longa distancia de todo o mundo, cada un deles decidido a esforzarse ata o límite para acadar a súa mellor marca persoal. Os padexeiros adestran rigurosamente nos meses previos ao evento, perfeccionando a súas técnicas e desarrollando a súa resistencia para afrontar o agotador percorrido. Iván Treinta encara un reto de moita esixencia física e mental, pero disposto a gozar de coñecer xente e novos paisaxes enriba da súa táboa.