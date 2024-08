Jéssica Bouzas se despide con la cabeza alta del US Open ante la todopoderosa Pegula

Jéssica Bouzas sigue demostrando al mundo que será uno de los nombres importantes en el futuro del tenis. En esta ocasión, la vilagarciana tenía todo un reto por delante: vencer a la número seis del mundo, Jéssica Pegula. La americana partía como clara favorita, y es que se trata de la jugadora que mejor en forma está de todo el US Open, y una de las tres favoritas para ganarlo, por detrás de Sabalenka y Swiatek.

Jessica y Pegula | EFE

En esta ocasión, Bouzas cayó por un doble 3-6 en el mejor estadio del mundo del tenis, el Arthur Ashe. Pegula fue claramente superior desde el inicio del enfrentamiento, dejando muy pocas opciones para la arousana, que se mostraba incómoda y regaló dobles faltas a la americana. Por otro lado, Jéssica Bouzas no pudo aprovechar los puntos de break, algo que si hizo Jéssica Pegula, llevándose cuatro de nueve puntos de break. Si en algo estuvieron igualadas fue en el segundo servicio, y es que ambas se mostraron concentradas en el mismo, con un 67% de acierto para "las Jéssicas".

A Bouzas no le impresionó ni el escenario ni la rival, que empezó el partido sin complejos, tirando fuerte, arriesgando y jugando de "tú a tú". Tampoco le tembló el brazó cuando Pegula metió presión a su saque y tuvo dos bolas de break con 2-2. Resolvió ambas y levantó el puño reivindicándose en el Arthur Ashe. Bouzas tenía que jugar al límite para intentar doblegar a Pegula y los errores no acumulados comenzaron a costar caros.

Jéssica Bouzas se reivindicó en el Arthur Ashe | EFE

Ya en el segundo set, a pesar de que Bouzas tratase de empezar a sacar su garra, Pegula dominó de nuevo el ritmo del enfrentamiento, poniéndose por encima ya con un 0-2 que limitaba las posibilidades de la tenista vilagarciana. A pesar de las malas sensaciones, Jéssica Bouzas se mantuvo firme, pero no pudo continuar con su corta buena racha tras ceder el saque. A partir de ahí, Pegula no permitió más errores, cerrando así la puerta para octavos a Jéssica Bouzas.

Sin duda, se trata de una gran experiencia para Bouzas, que no solo sigue mostrando que puede jugar de "tú a tú" ante cualquier jugadora de mundo, si no que sus magníficas actuaciones en el US Open llegan a posicionarla provisionalmente como la número 59 de mundo en el ránking WTA.