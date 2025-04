Jéssica Bouzas: "Esto es un sueño cumplido para mí"

Jéssica Bouzas se mostró eufórica y muy orgullosa de su aportación en Ostrava para que la seleccion española de tenis lograse el primer puesto en la fase de grupos de la Billie Jean King Cup, superando a Brasil y a la República Checa con la vilagarciana logrando los puntos decisivos ante las números uno rivales.

“Cristina (Bucsa) me ha dado la tranquilidad de afrontar el partido con el marcador a favor. Igual que el viernes con Sara Sorribes. Eso es lo importante de un equipo, que nos ayudemos unas a otras”, explicó al final la arousana. “Quería hacerlo lo mejor posible y dar también mi punto al equipo. Estoy muy contenta. No sólo por cómo he jugado sino por la felicidad de todo el equipo. Eso es realmente un sueño cumplido para mi”.

Hacía ocho años que España no se ganaba su clasificación para la fase final de la antigua Copa Federación. Hacerlo de la forma tan contundente y con Jéssica ganando sus dos partidos es todo un espaldarazo anímico para la joven vilagarciana.