Manuel Fontán, el joven coleccionista de medallas internacionales

Manuel Fontán Señoráns (Pontearnelas, 23 años) agrandó el fin de semana en la localidad búlgara de Plovdiv su espectacular palmarés internacional en la modalidad de piragüismo sprint. El joven canoísta del Náutico O Muiño de Ribadumia fijó su gran objetivo esta temporada a la clasificación para los Juegos Olímpicos de París en la distancia de C2 500 metros junto a su compañero de club Adrián Sieiro. En el selectivo celebrado en abril en Verducido, Fontán y Sieiro se quedaron con la miel en los labios al ser superados en la metros finales de la regata por Joan Moreno y el breoganista Diego Domínguez, que representarán a España en la distancia en París en unos días.

Fuerza física y mental

Lejos de venirse abajo tras quedarse apeado de los Juegos, la máxima aspiración de cualquier piragüista, Fontán dio un ejemplo de fortaleza mental y física, recogiendo los frutos al duro trabajo de los últimos meses. “Era o principal obxectivo do ano”, reconoce, “non pudo ser e quedamos segundos, pero recuperamos ben”. Y tanto. Fontán brilló en el siguiente selectivo celebrado en Sevilla en el mes de mayo, donde logró el billete al Mundial absoluto con su triunfo en el C1 500 y otras victorias en el C2 1.000 junto a Pablo Crespo y en el C2 500 junto a Martín Jácome. “Solucionei ben o ano”, dice al ganarse sus billetes a tres importantes citas internacionales del verano.

De Bratislava a Plovdiv

El pasado mes de junio, el palista del Náutico O Muiño afrontó la primera con éxito. Se proclamó campeón de Europa Sub 23 en C2 500 en Bratislava (Eslovaquia), junto al pontevedrés Martín Jácome, cuya hermana Antía en una de las grandes bazas de la canoa española para subirse al podio en París, por partida doble.

Este último fin de semana Manuel Fontán volvió a bañarse en oro, esta vez en el Mundial Sub 23 celebrado en Bulgaria, donde ganó la prueba de C2 1.000 junto a Pablo Crespo. Además de colgarse la plata mundial en la distancia olímpica de C2 500 con Jácome.

Fontán y Jácome compitiendo en el Mundial Sub 23 en la modalidad olímpica de C2 500,en la que lograron la medalla de plata

Nueve medallas en los tres últimos años

Estos resultados son la constatación de la progresión del arousano, que en los tres últimos años suma nueve medallas en Europeos y Mundiales. En realidad su palmarés internacional se alarga a trece preseas, desde que en 2017 se proclamó campeón en C1 500 y C1 200 en los Juegos Europeos de la Juventud (Sub 16) celebrados en la localidad húngara de Gyor. Fue su primera exhibición internacional cuando apenas llevaba cuatro años practicando piragüismo. “Empecei xunto a un veciño, xa que a súa nai non quería que fora só. Ao final el cambiou ao fútbol e eu quedei”, recuerda Fontán.

Trabajo duro en el CGTD

A los 15 años, cuando cursaba 3º de la ESO, ingresó en el Centro Galego de Tecnificación en Pontevedra, donde continúa entrenándose, aunque ahora ya no está en la residencia, sino en un piso que costea la Federación. En la ciudad del Lérez Fontán forma parte de uno de los grandes grupos de entrenamiento de canoa del piragüismo español, junto a deportistas como Martín Jácome, Noel Domínguez, Adrián Sieiro, Pablo Crespo, Pablo Graña, David Barreiro o Pedro Torrado.



A las órdenes de Daniel Costa, el día a día de Fontán en Pontevedra le exige muchas horas de entrenamientos en agua y gimanasio, con sesiones dobles.



Fontán fue plata en C1 1.000 en el Europeo Júnior de 2018 y también fue subcampeón en el Mundial sub 23 de 2021 en C4 500. En los últimos tres años sus resultados se dispararon. “Coa idade vas gañanado máis forza e experiencia competindo”. En 2022 logró su primer oro en un Mundial Absoluto en C4 500 y repitió en el Mundial Sub 23. El pasado año también se colgó el oro mundial absoluto en C4 500 y fue plata en C2 1.000 y en C2 500 en el Europeo Sub 23.

La lesión de hombro remite

En esta temporada 2024 los éxitos internacionales siguen llegando. “Este ano foi cando máis cambio din, sobre todo porque os últimos anos tiña unha lesión nun ombreiro e non puiden adestrar ben. Pero este ano adestrei moito mellor, aínda que todavía non ao 100%, e estase a notar”.



El caonísta vilanovés ya piensa en su próxima cita, con la que cerrará la temporada. Será el Mundial Absoluto a finales de agosto en Samarcanda (Uzbekistán), donde remará las pruebas de C1 500 y el C4 mixto junto a Martín Jácome, Claudia Couto y la grovense Valeria Oliveira. Inconformista, tratará de aumentar su palmarés. “Teño bastantes medallas internacionais, pero sempre se pode ter algunha máis”.

Un deportista de club

Manuel Fontán no olvida como su club, a través de José Manuel Vázquez, “preocúpase por nós e todo o que necesitamos intenta conseguilo”, algo que agradece. “Trata de axudarnos en todo o que esté na súa mán”. Fontán está orgulloso defender los colores del Náutico O Muiño de Ribadumia y no se le pasa por la cabeza cambiar de club.

Fontán junto a Jose Manuel Vázquez, del Club O Muiño de Ribadumia y la selección española, en Plovdiv



El palista ya está pensando en el siguiente ciclo olímpico, con la mente puesta en Los Ángeles 2028. Lograr representar a España en los Juegos es carísimo en canoa, ya que el programa masculino sólo contempla las pruebas de C1 1.000 y C2 500, pero el joven arousano no desistirá. “Teño obxectivos claros e vouno afrontar con ambición”.

Optimista sobre las opciones de la canoa española en París

Sobre las opciones de medalla del equipo nacional de canoa sprint en los inminentes Juegos Olímpicos de París, Fontán es optimista. “Poden chegar todos con medallas. O máis complicado é a do C1 1.000 metros, que hai moito nivel”.