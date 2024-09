Manuel Fontán: “O Muiño no son solo mis entrenadores, son parte de mi familia”

El vilanovés Manuel Fontán viene de consagrarse como el piragüista español que más medallas internacionales se colgó en el año 2024. A sus 23 años, Fontán se quedó a las puertas de los Juegos Olímpicos de París, y ya piensa en Los Ángeles 2028. Representando al Náutico O Muiño, Manuel Fontán hace balance de la que califica como “su mejor temporada”, especialmente tras su importante lesión de hombro.

¿Cómo se encuentra después del Mundial de Samarcanda?

Bien, cansado de toda la temporada pero muy bien. Ya muy tranquilo y de vacaciones.

A las puertas del podio en C1 y un bronce en C4, ¿qué valoración hace de su paso por Uzbekistán?

Muy buena, porque al final en C1, los que compitieron en el Campeonato venían de estar en los Juegos Olímpicos. Al final, toda la final olímpica estaba allí, asi que muy contento con ese cuarto puesto y, por supuesto, con el tercer puesto en C4.

¿Cree que fue más duro que otras pruebas, como por ejemplo, Bulgaria?

Sí. En Bulgaria, por ejemplo, competía en categoría sub-23, era una categoría inferior, y en Uzbekistán era categoría absoluta, por lo que la gente que competía tenía más experiencia y lleva muchos más años entrenando. Se exige más nivel.

En esta ocasión fueron distancias no olímpicas, ¿en cuáles se siente más cómodo?

Yo me siento más cómodo en distancias olímpicas, en el C2 500 metros.

La exigencia aumenta al solo mencionar la palabra “Olímpico”, ¿cómo lidia a su corta edad con tanta presión y responsabilidad?

Al final tu entrenas y sabes lo que tienes que hacer. Tienes que estar contento con haberlo dado todo en la competición.

Es uno de los piragüistas con mayor progresión, ¿cómo es su trabajo diario?

Cuando empieza la temporada entreno todos los días por la mañana. Me levanto a las siete y media para desayunar y estar calentando para entrenar a las nueve. Normalmente hacemos primero una sesión de agua y luego gimnasio o carrera, depende del día. Por la tarde estoy haciendo un ciclo superior del que ya solo me queda este año.

¿Cree que la profesionalidad del piragüismo condiciona su vida?

Creo que más bien te aporta. Al final tienes una disciplina e incluso para un futuro trabajo te aporta cosas.

¿Siempre tuvo claro que el piragüismo sería su futuro?

La verdad es que empecé por casualidad. Una vecina me dijo que fuera con su hijo y cuando empecé a competir de infantil vi que se me daba bien y entré al Centro de Tecnificación en Pontevedra, poco a poco, con los años, fui mejorando y al final, aquí acabé.

"Cambiaría todas mis medallas internacionales por solo una de las olimpiadas", afirma Manuel Fontán.

¿Cree que podría compatibilizar el alto rendimiento con otro trabajo?

No, es imposible. Una vez que acabe estos estudios seguiré entrenando y estudiaré algo que me quite menos tiempo, como en la Escuela de Idiomas o un curso de especialización, para así poder dedicarle más tiempo a entrenar y mejorar más.

¿Cómo fue su llegada al Centro de Tecnificación?

Llegué con 15 años y al final allí hay gente de todos los deportes, al principio te impacta un poco, pero es como una pequeña familia.

Actualmente es el español que más medallas internacionales se colgó en este 2024, ¿qué supone para usted?

Muy contento la verdad, pero las habría cambiado todas por una de los Juegos Olímpicos (risas).

Si hablamos del Náutico O Muiño, ¿qué significa para usted?

Es otra parte de mi familia. Llevo ahí desde pequeño. El entrenador, su padre, que es el presidente... para mi ya no son solo mis entrenadores, si no que son parte de mi familia.

"El próximo objetivo es clasificarme en C2 500 metros sénior para ir al Mundial", confirma el piragüista.

¿Considera que está en el mejor momento de su carrera?

Hasta ahora sí, pero sé que todavía puedo estar mejor.

¿Qué le motiva para mantener su disciplina?

Ser una persona competitiva, no me gusta perder. Cuando hago algo lo hago lo mejor que puedo, dentro de mis capacidades.

¿Cómo se encuentra de su pasada lesión de hombro?

Tuve mucho apoyo. A día de hoy me sigue dando algo de guerra, pero está controlado y poco a poco.

El deporte no es solo fuerza física si no también mental, ¿cómo lleva esta parte?

Bien. Trabajo con Yago, un psicólogo deportivo en Pontevedra. A veces es más importante la cabeza que el cuerpo, y no te das cuenta hasta que empiezas a trabajar con un profesional.

¿Qué objetivos se marca ahora?

El objetivo principal es la clasificación en C2 500 metros en categoría sénior para ir al Mundial.

Los Juegos Olímpicos

Manuel Fontán se quedó a las puertas de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto con su compañero en el Náutico O Muiño, Adrián Sieiro. Una plaza que ocuparon el breoganista Diego Domínguez junto con Joan Antoni Moreno.

El objetivo de esta temporada pasaba por los Juegos Olímpicos, de los que estuvo muy cerca, ¿cómo fue la preparación y quedarse a las puertas?

Era el objetivo principal de la temporada y fue difícil quedarse a las puertas, pero pensamos en remontar el resto de la temporada, y, sacando eso, creo que hice una temporada perfecta.

¿Piensa ya en Los Ángeles 2028?

Sí, ya está presente. Desde el momento en el que se cerró la puerta de París. En el panorama internacional hay mucho nivel, pero creo que España puede llegar a ganar los Juegos. Hay un futuro muy prometedor en la canoa española.