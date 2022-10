Mariano: “El Arosa aún tiene una o dos marchas más”

El Arosa se reencuentra mañana en Arzúa con Alberto Mariano, el extécnico del Estradense que se cruzó con los arlequinados en el playoff de ascenso de hace dos campañas. El santiagués inició este verano una nueva etapa en O Viso, donde ha conformado un equipo jovencísimo, con más de una docena de jugadores sub 23 en plantilla. “No somos un filial, pero casi. No me tiembla la mano con la gente joven. Estuvimos pendientes de chicos que vienen a estudiar para Santiago y que no iban a tener tantos minutos en filiales. Es el tipo de equipo que pudimos hacer dentro de nuestro presupuesto”, explica.



Dirigir jugadores jóvenes tiene pros y contras. “Tienen errores de bulto, porque les falta experiencia y tienen que adaptarse a la categoría. Pero por otra parte tienen talento y ritmo alto. Son chicos muy entrenables y que aceptan correcciones”. Si bien Mariano no esconde que “me hubiese gustado tener algún veterano más en alguna línea”. La mala suerte se cebó con Catú, que llegó para ser importante y aportar experiencia y consistencia en defensa, pero sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado y estará de baja hasta enero.



“En general estoy contento con el equipo que hicimos. Estamos encajando goles que son de chiste, pero vamos a ir más a lo largo del año”, considera Mariano. Sobre el Arosa, al que pudo ver en directo varias veces este año, el entrenador del Arzúa considera que “es otro miura, ya nos enfrentamos a Vilalbés, Somozas, Barco y Fabril, nos estamos enfrentando a equipos muy fuertes. Salvo en Abegondo creo que estamos compitiendo muy bien y ganamos a equipos importantes como Vilalbés y Barco”.



Mariano se deshace en elogios hacia los arlequinados. “Es una entidad histórica, con un cuerpo técnico, una plantilla y una estructura de primer nivel, y un estadio de los mejores de Tercera. Para mí el Arosa es el claro favorito a subir, el número uno por entidad y afición. Es verdad que hubo muchos cambios y todavía no está perfectamente ajustado, por lo que todavía creo que tiene una o dos marchas más que conseguirán a lo largo de la temporada”. Mariano destaca también que el Arosa “tiene un equipo para jugar a lo que quiera: puede transitar, meterse en bloque bajo y contratacar, apretar arriba, dominar...”



Mariano cree que el Arosa “ha firmado talento joven”, por lo que tiene un equipo “súper compensado” para “enfrentarse a los problemas que le plantee cualquier rival”. Mariano espera a un Arosa protagonista porque “difícilmente va a regalar el balón este año, creo que nos va a querer dominar porque físicamente es muy intenso”. El Arzúa también planteará un partido de ritmo alto. “Tenemos que intentar que no se sientan cómodos, nosotros tenemos que impedir que se sientan cómodos”.



Como claves apunta a no cometer errores de concentración, “que es de lo que más pecamos”, y a ser valiente. “Con balón tenemos que ser muy valientes, no podemos morir de inacción. No somos un equipo pusilánine. Creo que los dos equipos vamos a ir a por el partido”.



O Viso tiene unas medidas de 104x66, y la hierba sintética es nueva, por lo que “el campo está perfecto para jugar y drena bien, salvo que caiga una tormenta muy grande va a estar perfecto”. Mariano se reencontrará con tres de sus exjugadores, Borja Míguez, Brais Vidal y Martín Sánchez. “Espero que el domingo no tengan el día. Uno siempre se alegra que estos chicos evolucionen y vayan a equipos top. Les tengo muchísimo cariño y espero que sigan subiendo escalones, aunque también espero que el domingo no tengan el día”.



Alberto Mariano era la opción preferida por el presidente del Arosa para entrenar el pasado año al equipo en Segunda RFEF, algo que reconoce abiertamente el propio Manolo Abalo. Al respecto, Mariano comenta que “si es cierto se lo agradezco de corazón, porque es de agradecer que una entidad como el Arosa y una persona como Manolo Abalo se interesa por tu trabajo”.