Martín Sánchez contradice al Arosa y asegura que “nunca se echó atrás”

La no despedida de Martín Sánchez del Arosa SC continúa dando que hablar, sobre todo, después de que en la Asamblea de socios, desde el club se afirmase que Sánchez había dado su palabra de continuar en las filas ahora dirigidas por Míchel Alonso, y, finalmente, se echó atrás. Una situación por la que el central, que ahora forma parte del plantel del CD Boiro, ha regresado a sus redes sociales. “Abandonei as redes fai tempo, pero vinme obrigado a reabrilas para sacar este comunicado ante as informacións falsas que están circulando”, comienza escribiendo Sánchez.

“Non me botei atrás co Arosa en ningún momento. O día 7 de xuño falei por Whatsapp cunha persoa presenta na Asamblea, decíndolle que tiña que solucionar un tema de estudos antes de dar a miña resposta”, continúa el comunicado. “O oito de xuño recibo unha mensaxe do director deportivo dicindo que necesita saber algo xa, polo que falamos o día 10, cando lle comuniquei a miña non renovación claramente”, destaca.



Según el central, Dani Abalo le respondió que “le daba pena que no siguiese”, y que esperase para publicarlo, ya que acababa de ser la despedida de Manu Táboas. Sánchez también indica que el día acordado no se publicó nada. “O motivo polo que hoxe non hai anuncio da miña baixa eu tamén o desconozco”, destaca. “Tamén quero resaltar que 10 días máis tarde, chamoume Manolo Abalo, a quen lle dicen que se seguisemos adestrando pola tarde, estaría renovado ó día seguinte de perder co Ourense”, concluye.



Por parte del club, Dani Abalo muestra su malestar con el jugador. “Es una persona que no quiere estar aquí, por lo que no le quiero dar mayor importancia. Él me dio la mano y su palabra de que iba a seguir dos veces, es lo único que puedo decir. Yo pensaba que ante eso estaba todo lo demás, la excusa que puso de no querer estar aquí no me la creo ni se la cree nadie a quien se lo cuento”, dice Dani Abalo. “Lo que más me importa es que somos personas, mi malestar es simplemente porque contaba con una persona y al final no se dio así”, cuenta.