Nico Rodríguez y Silvia Mas cumplen los pronósticos

El vigués Nico Rodríguez y la catalana Silvia Mas se proclaman campeones de la Semana Olímpica de Galicia, prueba organizada por la Real Federación Gallega de Vela dentro del circuito COEV y como Campeonato de España de la clase 470. Tras liderar desde la primera prueba, Rodríguez y Mas sentenciaron en la última jornada de competición convirtiéndose en los vencedores absolutos de la cita.





La flota pudo comenzar de forma puntual la jornada ayer, con un viento de más de quince nudos de intensidad. Unas condiciones sin duda perfectas. La decena de tripulaciones participantes tardó poco más de dos horas en completar las cuatro últimas pruebas con formato trapecio y “bastón” interior en dos ellas y exterior en las otras dos.





El equipo catalano-gallego del Club Nàutic Arenal y Real Club Náutico de Vigo, que partía con sólo un punto de ventaja sobre los segundos clasificados, se echó al agua dispuesto a no ceder terreno y sumó en su casillero tres victorias de cuatro, lo que les permitió asegurarse el triunfo en la general aun firmando un sexto en la última prueba, parcial que pasaba a convertirse en su descarte.





Con estos resultados Silvia y Nico se convierten en los nuevos campeones de España de 470 y de la Semana Olímpica de Galicia. Ya en tierra, el vigués explicaba que “el objetivo era poder ganar el campeonato y al final lo hemos conseguido, por lo que estamos muy contentos con el resultado. Las sensaciones, además, han sido muy buenas porque nos hemos sentido con más ritmo y todo con vistas al Mundial, que se celebra en tres semanas. Tenemos que agradecer también todos los esfuerzos que se han hecho desde la RFGV y el Centro Galego de Vela para que nos sintiésemos todos como en casa”.





Por detrás, el podio definitivo de la Semana Olímpica de Galicia se mantuvo tal y como estaba el miércoles con los portugueses del C. We Do Sailing, Diogo Costa y Carolina João, en la segunda posición y la tripulación formada por Beatriz Gago y Rodolfo Pires (Clube de Vela Viana do Castelo/Iate Clube Marina de Portimão) ocupando el tercer puesto.





Neus Ballester y el gallego Pablo García (Club Nàutic Sa Ràpita/Real Club Náutico de Sanxenxo) firmaron este jueves su mejor jornada con unos parciales 2-2-3-1 y se convertían en los campeones de España sub-24, finalizando en la cuarta posición de la general por detrás de los dos equipos de Portugal.