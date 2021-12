“No hice un partidazo, pero al ganar se le da más valor”, dice Manu Táboas

Manu Táboas fue uno de los grandes protagonistas del Arosa el domingo en la victoria en Móstoles. El portero vigués realizó varias intervenciones salvadoras, sobre todo al inicio de la segunda parte, que mantuvieron a flote a su equipo. “No creo que hiciera un partidazo, lo que ocurre es que al lograr los tres puntos se le dan más valor a esas acciones”, dice el portero arlequinado. “Ellos en la segunda parte subieron una marcha y achucharon, fueron momentos de agobio y supimos aguantar”.



Lo cierto es que están siendo una constante esta temporada las paradas que evitan tantos de Táboas, sobre todo en situaciones de mano a mano. “Todo es más exigente este año y alguna que otra estoy teniendo, pero lo importante es que el equipo gane, en caso contrario no tiene ningún valor”, explica.



En el vestuario del Arosa existe la sensación de que están haciendo las cosas bien, más allá de los resultados. “Tenemos la conciencia tranquila, el trabajo está siendo bueno y las sensaciones también, pero está todo muy parejo”. El Arosa es décimo a falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta, a la misma distancia (3 puntos) de los puestos de play-off que de descenso. No hay respiro ni zona de nadie en mitad de la tabla. Ni parece que lo vaya a haber hasta el final del campeonato, como reconoce Táboas. “Ganas dos partidos y te ves una posición buena, y pierdes dos y pasa lo contrario. Creo que está todo muy igualado, si ganamos el domingo al Leganés B podemos incluso ponernos séptimos. No nos podemos fiar, hay que seguir compitiendo en todos los partidos porque va a estar peleado hasta el final. Nosotros estamos en una línea que es la de competir siempre y así debemos seguir cada jornada”.









Alberto Martín





El Arosa no está teniendo suerte con las bajas ni con los arbitrajes. Para el partido del domingo en A Lomba ante el Leganés B (17 horas), que será el último del año 2021, no estará Javi Fontán sanción de cinco amarillos. En Móstoles otra acción polémica originó el gol local, por tercera semana seguida. Al margen de polémicas y contratiempos, y también de resultados dispares, en los dos últimos encuentros ha habido una clara mejoría en cuanto a manejo del balón del Arosa. En Móstoles dominó con la posesión en varias fases, sobre todo en la primera parte. Algo que pone en valor el extremeño Alberto Martín. “Además de hacer un partido muy serio y estar bien plantados, tuvimos más control de balón. Los jugadores nos vamos conociendo más y vamos asentando un estilo, sacando personalidad y teniendo más protagonismo con balón y al final da tranquilidad porque tienes más facilidad para controlar el juego”.



El del domingo ante el filial pepinero será un partido especial para Alberto Martín, puesto que se reencuentra con el club con el que llegó a Primera División con dos ascensos desde Segunda B. Además el filial lo dirige Carlos Martínez, también pacense y excompañero de Martín en su etapa en el Lega. “Es un club que ha marcado mi carrera deportiva porque de la mano de Asier Garitano subimos dos categorías y llegamos al fútbol profesional, tengo gratos recuerdos de esa etapa, y siempre es bueno reencontrarme con amigos y excompañeros. Le daré un abrazo, pero después cada uno defenderá el escudo que lleva en su camiseta”.