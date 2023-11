La paradoja del Portonovo: en ascenso sin poder subir

El acuerdo trajo cola este verano en Portonovo. La idea inicial era que los jugadores juveniles del Arosa de División de Honor que cumpliesen edad recalasen en el club de Baltar en calidad de cedidos. De forma que pudiesen seguir perteneciendo al club de Tercera RFEF y foguearse en Preferente. El Portonovo tenía apalabrado este acuerdo para un convenio y a última hora se cambió para hacer uno de filialidad que trastocaba todos sus planes. Al presidente Valentín Martínez no le quedó más remedio que firmar ya que se acababa el plazo.



Llegaron al Portonovo los jugadores del Arosa David Conde, Nico Casalderrey, Lucas García y Lucas Aguín, que tan buen rendimiento ofrecieron la pasada campaña en División de Honor, siendo claves en el histórico sexto puesto alcanzado por el equipo que entrena David López “Perú”.



Este verano el Arosa confeccionó un equipo para ser campeón y ascender, mientras el Portonovo partió con el reto de lograr la permanencia, de acuerdo a su economía de guerra. Tras el primer tercio de liga, las cosas van como nadie podría esperar. El Arosa es octavo en Tercera RFEF. A 8 puntos del líderato y a 6 de los puestos de play-off. El Portonovo, que encadena cinco victorias seguidas, es segundo en Preferente. Está en puestos de ascenso, pero de acabar las competiciones así no podría ascender.



El acuerdo entre clubes no está teniendo incidencia a la hora de trasvase de jugadores, ya que el Arosa no ha echado mano de su filial en ninguna convocatoria. Esta circunstancia no parece afectar de momento en el ánimo de los futbolistas que entrena David Eirín. Pero a nivel de efectos clasificatorios, es inevitable que no se comente la imposibilidad de ascender si las cosas siguen así debido a la filialidad. En el vestuario el mantra que se repite es el de lograr los puntos para asegurar la permanencia cuanto antes.



El técnico pontevedrés tiene a sus órdenes una mezcla de veteranos curtidos en mil batallas, como Iván Renda, Hugo Soto o Dani Abalo, con chavales jóvenes con talento, tanto de la cantera del propio Portonovo como de la del Arosa. Están descatacando el portero catoirense David Conde, que el domingo detuvo un penalti en Ponteareas que evitó el 2-2 cuando su equipo estaba con diez, al igual que jugadores como Migui, Charly o Dieguito.



El Portonovo está rindiendo por encima de las expectativas. En el punto de mira tiene la final de la Supercopa de Galicia ante el Sofán que jugará en Balaídos el próximo miércoles día 6 de diciembre (18:30 horas). Puede ser la guinda a un año 2023 que empezó con muchas complicaciones, en el que el club vivió una situación muy difícil en enero y fue capaz de sortearla, consiguiendo la permanencia y rindiendo a un nivel sobresaliente en la presente temporada. Todo ello pese a contar con un presupuesto muy inferior al de muchos equipos de Preferente.