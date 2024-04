Paula Suárez e Irene Diz se proclaman subcampeonas gallegas en el Hotel Scala

El Club de Ajedrez de Fontecarmoa está de enhorabuena, y es que dos de sus integrantes se han proclamado subcampeonas gallegas en el Campeonato Gallego de Padrón 2024. Un torneo que se organizó en el Hotel Scala de Padrón, y al que asistieron más de 100 ajedrecistas de toda Galicia.

En total, el club vilagarciano llevó a once participantes al campeonato, siendo así la entidad de Galicia que más participantes aporta al evento. Por un lado, Paula Suárez, que todavía está en edad juvenil, se proclamó subcampeona gallega en la categoría sénior ,en el apartado femenino, después de realizar un gran torneo. De hecho, la joven no consiguió el oro al no puntuar en la última ronda, por lo que quedó relegada a la segunda plaza, detrás de la Maestra Internacional peruana Lidia Zapata, en la actualidad encuadrada en el Club Xadrez Benchosey de Ourense, y obtuvo el puesto número 16 en la general.



La misma suerte corrió Irene Diz, pero en esta ocasión, en la categoría cadete, volviendo a casa con el título de subcampeona gallega en la categoría sub-16. Tras finalizar el torneo, la joven jugadora del Ajedrez Fontecarmoa consiguió la novena plaza en la clasificación general, y se proclamó subcampeona del torneo, después de grandes actuaciones, por detrás de la compostelana Nerea Cereijo, que milita en la Escola de Xadrez Compostela.