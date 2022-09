Preferente Sur, la liga con una decena de candidatos a ascender

El domingo arranca la temporada en el grupo sur de Preferente, que retoma el formato tradicional de liga ida y vuelta entre 20 equipos con dos ascensos directos y cuatro descensos. De nuevo la representación arousana en el grupo será mayoritaria, con 7 clubes participantes: CD Ribadumia, Umia CF, Céltiga, CJ Cambados, Portonovo SD, Villalonga CF y Moraña CF. Junto a cuatro de la provincia de Ourense (Antela, Arnoia, Barbadás y Verín), cinco de la comarca de Vigo (Pontellas, Atios, Valladares, Castrelos y Porriño), dos de O Condado (Juvenil Ponteareas y Cultural Areas), y el Beluso (Bueu) y Pontevedra B.

Abierta e igualada por la parte alta. Así se presenta a priori una competición en la que no hay un favorito claro al ascenso por encima del resto, pero sí muchos candidatos.





CD Ribadumia

El CD Ribadumia afronta esta temporada después de una renovación bastante importante en el equipo. Ibrahim Baptiste sustituye a Yago Yao en el banquillo y debuta como primer entrenador de un equipo sénior. Acompañado por David Ferradás, el hispano francés se marca el objetivo de “acabar lo más arriba posible e intentar estar entre los tres primeros”.

Ha incorporado nueve fichajes: Facundo (Mirandés B), Martín Pérez (Pontevedra), Nando (Alondras), Álex Durán (Celta C), Iago Portas (Celta C), Álex Lima (Pontevedra B), Óscar Portas (Ponferradina B), Róber (CJ Cambados), Adrián Gómez (Rápido de Bouzas). Y continúan otros nueve jugadores de la temporada pasada. Son Pei, Dieguito, Eloy, Cheri, Brais Bernárdez, Gus, Roberto Pazos, Cerqueiras y Miguel Vázquez. Además completan la plantilla promocionando desde la cantera Coco, Roberto, Edu y Paulo. “Fichamos lo que queríamos traer, adaptado a la idea de juego que tengo”, explica el técnico que trabajó en la cantera del Pontevedra. “Queremos intentar ser un equipo dominador dentro de las posibilidades, ser protagonistas y llevar el peso del juego”. La pretemporada no ha sido mala en cuento a sensaciones y resultados, aunque Baptiste explica que el período de preparación sirve “para ver cosas”.

Baptiste cree que “este es uno de los años con más nivel en la liga” y apunta a equipos de la zona de Vigo “por su área de influencia para fichar” y a otros de la zona como el Portonovo, “con jugadores contrastados” como “proyectos para ascender” y rivales directos en la pelea por las primeras plazas.

El Ribadumia debuta el domingo a las 18 horas en el derbi de la jornada ante el Céltiga en A Illa (18 horas).





Céltiga

En el equipo isleño también hubo cambio en la dirección del equipo este verano. Llegó Luis Carro para suplir a Jose Luis Uhía “Piscis”. Los rojiblancos también realizaron bastantes fichajes. Llegaron el portero Nucho (Umia), Álex Fernández (Celta C), Migui Sayar (Umia), Pedro Delgado (Arzúa), Javi Vila (Juvenil de Ponteareas), Giráldez (Juvenil) y los dos últimos que estaban a prueba, Juanma Torres (Choco) y Jorge Fontán (Zacande).

El técnico vilanovés tiene 21 jugadoras en plantilla, puesto que continúan Sergio, Yago Ameneiro, Iago Davila, Josiño, Pablo Pillado, Lezcano, Manu Bugallo, Nico, Óscar Iglesias, Javi Vidal, Pablo González, Samu Acha y Jona. “El equipo está un poco descompensado, nos faltaría un central y un lateral izquierdo, pero no somos capaces de encontrarlos en el mercado”, se lamenta Luis Carro.

El objetivo del Céltiga es “estar lo más arriba posible” y no tener sobresaltos. “La competencia va a ser cara, la liga va a ser muy exigente”. La pretemporada ha dejado muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico. “Estamos gratamente sorprendidos. El equipo entrena y juega con un ritmo alto con y sin balón, y creo que eso nos va a dar cosas”.

Luis Carro ve “demasiados candidatos” a estar en las primeras plazas. “Me recuerda a lo del año pasado en Primera RFEF, que el ascenso era el objetivo de muchos equipos y después llegó diciembre y se producen unos batacazos importantes, con cuestiones difíciles de gestionar”. Lo que tiene claro el técnico de los isleños es que “va a ser una liga bonita y exigente” en la que disputar tantos derbis “tiene su parte buena por el atractivo que genera, pero también la mala porque son partidos muy abiertos y hay mucha incertidumbre”.





Umia CF

El Umia firmó la mejor temporada de su historia el pasado año al acabar sexto en la fase de ascenso del grupo sur. Sergio Martín sigue en el banquillo de A Bouza, cuyo proyecto se basa en la continuidad. Son 14 futbolistas los que han renovado: Pachi, Guille, Diego Iglesias, Antón Vázquez, Emilio, Nacho, Miguel Rodríguez “Migui”, Jonás, Oski, Anxo, Nico Conde, Franco, Álex Guillán y Joseph. En cuanto a fichajes, el técnico ha querido reforzar sobre todo el eje central de la defensa, donde más problemas arrastraba. Llegaron Cata (Céltiga), y Ángel y Mario del Pontevedra B. Además del portero Borja (Choco juvenil), Iago Ares (San Martín), Manu Veiga y Diego Saldaña (Celta C).









Sin duda el fichaje más llamativo de los de Barrantes ha sido el del centrocampista Oumar Sidibé (Arosa). “Surgió, es algo que no esperábamos”, reconoce el técnico. “A nosotros nos cuesta fichar”. El objetivo del Umia es “mantener la categoría con la mayor solvencia posible”. Sergio Martín reconoce que “este año es una competición más difícil y perdemos el factor sorpresa”.

La pretemporada ha sido positiva, “intentando meter a los nuevos en el funcionamiento del grupo”. El entrenador del Umia prevé una categoría muy igualada. “Va a ser tan dura que entre el quinto por arriba y el quinto por abajo no a va haber demasiados puntos de diferencia”. El Umia debuta el domingo a las 12 horas en A Bouza ante el Cultural Areas.





Portonovo SD

El Portonovo conserva el bloque de la temporada anterior, en la que fue de menos a más y se quedó a las puertas del ascenso. El técnico José Vecoña cuenta con una plantilla plagada de jugadores de la casa, en la que continúan Isra, Adri, Iván Renda, Hugo Soto, Buga, Ivo, Marcos, Dieguito, Charli, Fran Matos, Pablito, Mateo, Cisso, Dani Abalo, Eloy, Juanito, Santi, Carlos Paz y Presas.

Los fichajes han sido Pichi (Xuventude Sanxenxo), Juan (Marcón), Pablo Lede (Rápido de Bouzas), Diego Abal (Rápido de Bouzas) y Gregor (Céltiga).

Vecoña explica que los resultados en pretemporada no acompañaron “porque jugamos con casi todos los rivales de superior categoría, pero el equipo trabajó bien y estamos contentos”. El objetivo de los de Baltar es “estar en los puestos de arriba” en una categoría “durísima”, en la que según Vecoña “se han hecho ocho o diez proyectos espectaculares, al limitar la Tercera RFEF a menos equipo provoca que muchos jugadores de ese nivel estén ahora en Preferente”.

Las lesiones siguen marcando a los arlequinados, como ocurrió la pasada campaña. El central Iván Renda no podrá jugar hasta enero, mientras que jugadores como Santi o Cisso también arrastran problemas. Además uno de los fichajes, Gregor, estuvo en el dique seco casi toda la pretemporada. “Empezamos un poco justos”, reconoce el entrenador. El Portonovo inicia la competición el domingo a las 17.30 horas en el campo del Atios.





Villalonga CF

El Villalonga también mantiene una línea continuista, con Ricardo Fernández al frente de las operaciones. En cuanto a la plantilla, continúan el portero Rodri, Wachi, Michael, Joni, Carlos, Álex Barbeito, Cavani, Héctor, Nico Fraga, Marcos Blanco, Álex Fernández, Brian, Eloy Fariña y Javichu. Los celestes se reforzaron con Tomás Abelleira (Choco), César Fontán (Sanxenxo), Álvaro (Unión Grove), Antón Durán (Choco), Javi Otero (Rápido de Bouzas), Monchito (Juvenil Ponteareas). Aunque también perdieron un futbolista importante en la medular como Manu (CJ Cambados), pero esperan poder recuperar a Bisti dentro de unos meses. “Estamos hablando con algún jugador para tratar de reforzar el mediocampo o el centro de la defensa”, reconoce Ricardo. “Hemos tenido muchas lesiones”. Barbeito, Nico y Javichu están descartados para el debut, mientras que Wachi es duda. “La pretemporada no fue buena debido a las bajas, hemos estado con solo 13 o 14 jugadores. Llegamos muy justitos, esperamos ir recuperando gente a lo largo de este mes”.

El objetivo del Villalonga es “estar ahí peleando por los primeros puestos, este año hay muchos equipos que parten con opciones de ascender”. Ricardo sabe que no hay favoritos tan claros como el Celta C y la UD Ourense el año pasado, “pero hay mucha igualdad y veo 8 o 9 equipos con opciones”.

El Villalonga debuta el domingo en San Pedro ante el Pontellas a las 18 horas.

CJ Cambados

El VTras un verano tormentoso, con varias asambleas y dimisión de la directiva, el CJ Cambados ha recuperado un clima de tranquilidad para centrarse en la competición, que afronta también con un proyecto marcado por la continuidad, con Rubén Cornes “Pénjamo” como técnico y una plantilla en la que renovaron Adrián, Eloy Fernández, Ramón, Puyi, Diego González y Rubén González, Tavares, Jorge Miser, Fernando Santaló, Diego Hernández, Juan Rial y David Rial, Pablo Barrio, Paco Reigosa y Gonzalo Fariña.

Los fichajes realizados por los de Burgáns han sido Álex Cores (Arosa juvenil), Iñaqui (Sanxenxo), Brais Parada (Sanxenxo) y Manu Santos (Villalonga). Además promociona desde el equipo juvenil Miguel Martínez. El objetivo del CJ Cambados Los amarillos debutan el domingo en Pardellas ante el Juvenil de Ponteareas a las 19 horas.





Moraña CF

Por primera vez en su historia el Moraña debuta en Preferente esta temporada. El pasado 8 de mayo ganaba 2-0 al Goián en el campo de O Buelo y certificaba su salto de categoría. Cuatro meses después, el entrenador brasileño Fabio da Silva tratará de escribir un nuevo capítulo en la historia de un club que está muy pendiente de las obras del campo de Mirallos, cuya finalización está prevista para mayo.

Continúan de la temporada pasada en plantilla Manu Carracedo, Teije, Rubén, Pablo Cancela, Seydou, Dyego y Joaquín. Mientras que llegaron Alexandre, desde Brasil, Santiago, del fútbol mexicano, Marco (Arcade), Dani Buceta (Zacande), Andrés (Arcade), Aarón (Val Miñor), Carlos (Pontevedra B), Carlitos (Cuntis), Victor (Caselas) y Nico Aguín (Salmantino).

“Reforzamos la plantilla porque la temporada pasada acabamos con pocos efectivos”, explica el técnico. “Nuestro objetivo es la permanencia en una liga difícil y muy competitiva, en la que sabemos que vamos a tener que sufrir”.

Fabio no extrae demasiadas conclusiones de la pretemporada. “Las sensaciones fueron buenas, pero no suelo hacer una valoración profunda, la pretemporada sirve para coger ritmo”. El Moraña basará su fortaleza en el grupo, por encima de las individualidades. “Tenemos que ser un conjunto”, explica el brasileño.

El Moraña debuta el domingo a las 18 horas en el campo vigués del Valladares. l