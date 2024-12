Puebla y Unión vuelven a ganar antes de verse las caras para jugarse el liderato

Doce victorias en catorce partidos. Puebla y CD Unión no bajan el ritmo y mantienen su espectacular pulso por el ascenso directo en el grupo V de Primera Autonómica. El líder dio buena cuenta del Caldas en As Corticeiras, donde se impuso por 0-3 por la vía rápida con los goles de Juan García y Hugo Suárez (2), que siguen a la caza del pichichi Isma (CD Unión). El equipo de Chofri sentenció en los primeros 25 minutos, otra vez en un ejercicio de autoridad y solidez, dominando las áreas. No sólo es el mejor equipo en puntos, también es el máximo goleador y el que menos encaja.



Doblete de Isma

Por su parte, el CD Unión también llegará al gran partido del próximo fin de semana en A Alta, que decide el liderato, con mucha confianza y en dinámica positiva. El equipo de Luisito González goleó en el campo de Vilas al San Adrián 4-1. Los visitantes nivelaron el tanto de Mauro antes del descanso, por lo que el Unión tuvo que esperar a la segunda parte para inclinar la balanza a su favor. Lo hizo con los tantos de Pablo y un doblete de Isma, el segundo de penalti para alcanzar los 14 en su cuenta particular.



Puebla y Unión se miden en la próxima jornada en un partido que decidirá el primer puesto. Habrá 7 puntos en juego: los 3 que puede sumar el que gane, los 3 que deja de sumar el máximo rival y un punto adicional pensando en el golaverage. Ambos ya tienen fecha para disputar estas Navidades sus partidos aplazados. El Unión juega el día 29 en Padrón ante el Flavia (16 horas) y el Puebla visita al San Adrián el 4 de enero a las 18.30 horas.

Enrachado Cordeiro

El gran beneficiado de esta jornada fue el Cordeiro, que aprovechó la derrota del Arcade para auparse a la tercera plaza. Lo hizo al conseguir su sexta victoria consecutiva, derrotando al Unión Dena por 3-1 en el Municipal de Baño. Samu Castro y un doblete de Moisés Bernárdez sentenciaron el duelo. El tanto meañés llegó ya al final, obra de Santorum.

De estar contras las cuerdas a poder golear

El San Martín está a dos puntos del tercer puesto, aunque con un partido más que los de Valga. El equipo de Lino González se rehizo a un mal inicio ante el Flavia, que se adelantó muy pronto. Los de Vilaxoán estuvieron a merced de su rival, que incluso pudo aumentar su ventaja. En los últimos quince minutos los locales despertaron. Pedro tuvo una primera ocasión muy clara y Hugo Abalo justo antes del descanso empató a la salida de un córner lanzado por Iván. En la prolongación de la primera parte los rojillos endosaron otro mazazo a su rival con otra gran acción individual de Hugo Abalo, el protagonista del partido al firmar un hat-trick. En apenas dos minutos, el San Martín le dio la vuelta a un partido que había pintado muy mal para sus intereses.



En la segunda parte los locales ya estuvieron más cómodos, ordenados y perdonando mucho a la contra, hasta que Hugo Abalo sentenció con el tercero. Los locales fueron muy superiores en el segundo tiempo, en el que pudieron golear a un rival que se quedó con diez y le facilitó la tarea.

Goleadas de Cuntis y Ribadumia

El Valiño también ganó esta semana al superar por la mínima al Soutomaior con un gol de Álvaro García, por lo que también se mantiene en la lucha por la tercera plaza, que está muy abierta.

Cuntis y Ribadumia consiguieron victorias contundentes para tomar un cierto colchón de puntos sobre la zona baja. El equipo de Iván Castro ganó 0-4 al Campolameiro con goles de Folgar (2), De Pazos y Juan Jesús. El sábado en A Senra los de David Eirín ganaron 4-0 al Taragoña, que sigue colista, con tantos de Miguel Vázquez y un hat-trick de Davila.