Ribadumia acoge la duodécima jornada de la Liga Atlántica de Billarda

El Concello de Ribadumia acoge este sábado día 16 la duodécima jornada de la Liga Atlántica de Billarda, organizada por la Federación Gallega de Deportes Autóctonos. El juego de la billarda consiste, a grandes rasgos, en golpear un pequeño palo tirado en el suelo (la billarda), mediante el uso de otro palo de medio metro de largo (el palán), con el objetivo de hacer que vuele y, mientras está en el aire, darle otro golpe para que llegue lo más lejos posible. La Federación escogió Ribadumia como el escenario de la próxima jornada, ya que cada una se disputa en un municipio distinto de la provincia de Pontevedra.



En la presentación de esta jornada estuvo presente David Castro, alcalde de Ribadumia, Xan Rodiño, miembro del Comité Técnico de la Federación de Deporte Autóctono. Se espera la participación de 60 jugadores y jugadoras, y es que en la mayoría de las jornadas, el 30% de participación es femenina. La idea principal es que la prueba se dispute en A Senra, salvo que las condiciones climatológicas sean adversas y no pueda disputarse al aire libre. En ese caso, se llevará a cabo en el Pabellón.

Riqueza cultural



Si algo tiene de peculiar la billarda es que no hay límite de edad para participar. Además, tampoco se distinguen por categorías relativas a la edad, si no que juegan todos juntos. “Hay personas jóvenes y adultas. La persona más veterana que tenemos jugando tiene 85 años”, destaca Xan Rodiño. A pesar de que no se clasifiquen en categorías en función de su edad, en cada jornada realizan podios en los que los jugadores consiguen puntos para sus respectivos equipos.



“Los puntos se van sumando a la clasificación general. El nivel de destreza no tiene nada que ver con la edad si no con otros factores. Es bonito ver cómo se cultivan unos a otros. Tenemos a generaciones de abuelos y nietos jugando juntos”, destaca Xan. Una riqueza cultural que llega al Concello de Ribadumia para disputar su próxima jornada.