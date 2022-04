El Salamanca moviliza a su afición para recibir al Arosa

Nadie se podía imaginar que el Salamanca, confeccionado para pelear por el ascenso a 1ª RFEF, iba a encontrarse seriamente amenazado con el descenso a falta de seis jornadas para el final de liga de Segunda RFEF. Con 29 puntos, el equipo charro está a 5 de los puestos de salvación. El domingo recibe en el Helmántico al Arosa. Es una final para los locales. Tanto es así, que el club está movilizando a su afición con diferentes iniciativas para generar un gran ambiente en el mítico estadio.



María Hernández se hizo cargo del Salamanca a mediados de febrero en sustitución de Ramón Calderón. En aquel momento el Salamanca estaba grogui, a 9 puntos de los puestos de salvación. Nueve partidos después el equipo sigue en descenso, pero ha mejorado (3 victorias, 2 empates y 4 derrotas). “Cuando llegué el equipo estaba mentalmente muy tocado. Incidimos mucho en el aspecto anímico las primeras semanas. En cuanto a resultados ha habido de todo, pero la imagen del equipo fue diferente a la que venía mostrando”. El Salamanca hizo una auténtica revolución en el mercado invernal, dando nueve bajas y fichando a seis caras nuevas. Dejaron el club Segura, Jaime Morillas, Pepe Carmona, Carrasco, Bouba Barry, Espeso, Palomares, Hugo Díaz y Ibrahim Keita. Y firmaron a Menéndez, Juancho, Uche, Gustavo Carmona, Mikel Bueno y Manu Moreno. ¿Un cambio para mejor? “No quiero hacer esa valoración hasta que finalice la temporada porque no sería objetivo al estar dentro, prefiero esperar y ya sacaremos las conclusiones. Yo cuando cogí el club ya sabía perfectamente lo que había, por lo que no hay excusa”.



El Salamanca viene de perder en el tiempo de aumento en Avilés y de penalti. Por lo que el técnico ha tenido que levantar los ánimos de nuevo en el vestuario. “Esto es el fútbol. No tenemos tiempo para lamentarnos. Solo pensamos en levantarnos el domingo contra el Arosa”. Para el Salamanca no es un partido más, pero su técnico trata de relativizar. “Todos los partidos que restan van a ser igual de importantes”. María Hernández, que ya logró sacar del pozo al Guijuelo y al Somozas, donde tuvo a sus órdenes a Luis Nuño, espera “un partido igualado porque si estamos los dos ahí abajo es por algo”. El entrenador salmantino cree que el Arosa no asumirá riesgos porque “parte con ventaja de puntos, pero nosotros debemos pensar en lo nuestro”. El Salamanca no solo quiere ganar el partido, también el golaverage después del 1-0 en A Lomba en la primera parte. “El partido es muy, muy importante porque puede ser de 4 puntos”.



Serán varias las miles de personas que acudan al Helmántico el domingo a las 17 horas. Lejos de sentirse presionados, los locales creen que este apoyo les beneficia. “Creo y quiero pensar que es positivo porque están empujando y eso estimula mucho más”. El Salamanca afrontará la cita con la baja del delantero Manín, sancionado. Los locales están jugando con un 1-5-3-2, por lo que se postulan como pareja de ataque el vasco Iban Ribeiro, máximo goleador del equipo con 6 tantos, y el colombiano Juancho.



En el Arosa Jorge Otero recupera a Alberto Martín, que completó gran parte de las sesiones con sus compañeros, por lo que podría reaparecer. Mientras que Mon es duda, ya que arrastra un esguince de tobillo del último partido. Medio centenar de vilagarcianos viajarán a Salamanca para animar al Arosa