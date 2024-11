San Martín y Unión Dena siguen en racha y el derbi de A Ran acaba en tablas

La decimosegunda jornada de liga de Primera Futgal en su grupo V estuvo marcada por la suspensión de cinco de los nueve partido debido al cierre de instalaciones por la alerta naranja de viento. Se aplazaron los duelos Ribadumia vs Arcade, Taragoña vs Campolameiro, Marcón vs Cordeiro, Flavia vs Unión y San Adrián vs Puebla. Sí se jugó el derbi entre Cuntis y Caldas, con un gran ambiente en la grada de A Ran y empate final 2-2.



Los visitantes llevaron el peso del partido en la primera parte y se adelantaron en un centro lateral del incisivo Caamaño que remató Salva al aprovechar el balón suelto en área. Los locales, liderados por Román Acha en el centro del campo, dieron respuesta por medio de Toño. La segunda parte estuvo marcada por la expulsión del propio Antonio en el minuto 51. Contra diez, el Caldas volvió a tomar la manija y consiguió el 1-2 por medio de Caamaño, tras finalizar después de un buen recorte. Aún en inferioridad, el Atlético Cuntis reaccionó, sobre todo con los cambios que introdujo Iván Castro, mejoró y Jason generó la acción del penalti, transformado por Martín. El empate deja a los locales por delante en mitad de la tabla de sus vecinos, con dos puntos de ventaja.

Buen ambiete en el campo de A Ran en el derbi entre Atlético Cuntis y Caldas / Juan Acha



El San Martín volvió a ganar al imponerse a domicilio al Soutomaior con un gol de Hugo Abalo al inicio de la segunda parte. El equipo de Lino González hizo un muy buen primer tiempo, perdonando ocasiones claras y enviando dos remates al poste por medio de Pedro Giménez y Jorgito. Además, Hugo Abalo tuvo dos manos a mano contra el portero local. En la segunda parte, ya con la entrada de Hugo Soto, el San Martín encontró el premio en una recuperación de Diego Fernández, con asistencia y finalización de los Hugos, Soto y Abalo.

Los visitantes siguieron perdonando y tuvieron que sufrir en los últimos minutos, pero el meta Óscar hizo dos intervenciones muy buenas. El San Martín sigue escalando en la tabla y ya iguala a puntos al Valiño, que encajó su quinta derrota en los últimos seis partidos al caer en casa contra el Vilaboa (0-2).



Por su parte, el Unión Dena confirma su buen momento al ganar al Marín en As Cachizas con los goles de Agus Betancor y Portela. El equipo de Nacho Durán ha sumado 7 puntos de los últimos 9 y hace bueno el empate cosechado en el feudo del líder Puebla.