Seis arousanos disputan el Europeo Júnior y Sub 23 en Bratislava

Bratislava, capital de Eslovaquia, acoge a partir de mañana y hasta el domingo el Campeonato de Europa Júnior y Sub 23 de piragüismo sprint, en el que habrá seis deportistas arousanos defendiendo los colores de España. Estarán representados los clubes As Torres Romería Vikinga con Jairo Zurita, Raúl Fernández y Pedro Torrado, el Náutico O Muiño de Ribadumia con Lara Remigio y Manuel Fontán, y el Piragüismo A Illa de Arousa con Lucía Tenreiro.



Esta última competirá en el K4 500 júnior, junto a Yaiza Novo, Claudia Blanco y la pontevedresa Natalia Moreira. Por su parte, Lara Remigio (Náutico O Muiño de Ribadumia) tomará parte en las pruebas de C2 200 y C2 500 junto a Candela Mayoral (Piragüuismo Aranjuez). Jairo Zurita (As Torres) compite en C2 500 júnior junto a Martín Expósito (Ciudad de Pontevedra). Raúl Fernández (As Torres) lo hará junto a Nicolás Braña (Piragüismo Poio) en C2 1.000 júnior. El vilagarciano Pedro Torrado (As Torres) tomará parte en la prueba de C2 1.000 en categoría sub 23 junto a Lluc Serramitjana (Banyoles), mientras que Manuel Fontán (Náutico O Muiño) remará el C2 500 Sub 23 junto a Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra).



Cabe destacar que estos seis jóvenes piragüistas arousanos también tomarán parte en el Campeonato del Mundo Júnior y Sub 23 que se disputará en Plovdiv (Bulgaria) del 18 al 21 de julio, donde también competirán Nerea Novo (Pontecesures) y la grovense Valeria Oliveira.

.

Autonómico sénior

El Complejo Deportivo David Cal en Verducido caogió el domingo el Campeonato Gallego Sprint Senior 2024, sobre las distancias de 1.000, 500 y 200 metros. El Piragüismo As Torres de Catoira finalizó segundo en la clasificación por clubes masculino, en la que se impuso el Fluvial de Lugo. En la categoría femenina, el Piragüismo Verducido dominó la competición.



En cuanto a los resultados individuales, en la categoría Hombre senior C1 1000 metros, Fernando Busto del As Torres Romería Vikinga se llevó el oro, seguido por Yeray García, del el Piragüismo Illa de Arousa, en segundo lugar, y Adrián Pose del Piragüismo Poio en tercer lugar.



En la categoría Hombre Sub-23 C1 1000 metros, Kevin Longo del As Torres Romería Vikinga se coronó como ganador, seguido por Samuel Ares también del equipo de Catoira a sería segundo, y Diego Piñeiro del E.P. Ciudad de Pontevedra tercero.



En la categoría Mujer Sub-23 K1 500 metros, Sara Durán del C.P. Portonoco se llevó el triunfo, seguida por Uxía Huertas del Kayak Tudense y Rocío Paz del Piragüismo Illa de Arousa.



En la categoría Mujer senior C1 200 metros, Antía Romero del Piragüismo Rías Baixas alcanzó el primer puesto, completaron el podio Cristina Soutelo del Kayak Tudense en segundo lugar, y Jenifer Casal del E.P. Ciudad de Pontevedra en tercer puesto.



En las pruebas masculinas, Antonio Palmas del Piragüismo Vilaboa se consagró como el ganador en el en K1 1000 metros, seguido por Adrián Pérez del Piragüismo Rías Baixas, y Ramón González del Cidade de Lugo. La prueba de K1 1000 metros Sub-23, la ganó Martín Gorriti del Kayak Tudense, Bruno González del Náutico Firrete fue segundo, y Joaquín Iglesias del Piragüismo Rías Baixas tercero.