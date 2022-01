Sergio Cotilla y Álvaro Denis, cara y cruz de la primera vuelta del Arosa

La primera vuelta del campeonato de liga en Segunda RFEF apunta a varios nombres propios en la plantilla Arosa. Jugadores como Luismi, que con seis tantos es el máximo artillero, o el extremeño Alberto Martín, cuya jerarquía en el equipo y en el juego han ido creciendo desde su llegada, son algunos de los destacados en esta primera parte de la temporada, en la que debutantes como Ross, Javi Fontán, Piay, Julio o Porrúa han demostrado estar al nivel de exigencia de una liga por encima de la Tercera.





Al margen de estos nombres, hay dos futbolistas que llaman la atención por su protagonismo antagónico. Sergio Cotilla es el único jugador de la plantilla que ha disputado todos los minutos de liga, un total de 1.530 a lo largo de 17 partidos. El vigués es, posiblemente, el más regular en cuanto a rendimiento del equipo de Jorge Otero en esta primera parte de la temporada. Ha marcado un gol y ha dado varias asistencias. Su regularidad cada domingo no es casualidad, ya que en sus dos anteriores temporadas en el equipo arlequinado el lateral izquierdo ya había tenido mucha continuidad, fruto de su buena condición física y esa pizca de suerte necesaria para evitar lesiones.





Si Cotilla es la cara, el defensa malagueño Álvaro Denis está en la situación completamente inversa, siendo la cruz con ningún minuto disputado en todo lo que va de liga. El central sub 23 no ha tenido ni una sola oportunidad en la primera vuelta. Es el único futbolista que no ha jugado nada. Por delante tiene a Sidibé, que solo participó en cuatro partidos entrando en la parte final de los mismos (36 minutos en total) y a Jorge Fajardo, que ha participado en 11 partidos, tan solo uno de ellos como titular, y suma 146 minutos.





Exceptuando a los lesionados Róber y Cobo, que fueron titulares en los dos primeros partidos de liga, el resto de 14 jugadores han tenido bastante protagonismo en similar medida. Desde Porrúa (670 minutos) y Campillo (737), que se perdieron varios encuentros por lesión, hasta el mencionado Cotilla (1.530), hay una docena de jugadores que han disputado de media más de 1.100 minutos.





De los 18 jugadores que ha tenido a sus órdenes Jorge Otero en la primera vuelta, una vez cayeron lesionados Cobo y Róber, ha utilizado de forma regular a 15 de ellos. Sidibé y Fajardo, con pocos minutos, y Denis, inédito, no gozan de la confianza del entrenador.