Siete palistas arousanos compiten en el Europeo Júnior y Sub 23 de Portugal

La localidad portuguesa de Montemor-o-Velho acoge a partir de este jueves el Campeonato de Europa Júnior y Sub 23 de piragüismo, que reúne a 600 deportistas en representación de 30 países. La armada arousana no faltará a la cita continental de la modalidad sprint y contará con siete representantes en liza. Diego Domínguez, del Breogán de O Grove, será el primero en debutar. Mañana jueves a las 9:17 horas participará en la prueba de Hombre C1 Sub- 23 1000 metros, donde los tres primeros clasificados obtendrán un lugar directo en la final. A las 9:59 será el turno para de la prueba de Hombre junior C2 1000 metros, donde Pedro Torrado y Kevin Longo, pertenecientes al equipo As Torres Romería Vikinga, buscarán obtener su lugar en la final entre los tres primeros clasificados. Posteriormente, a las 10:27, Diego Domínguez del Breogán de O Grove y Manuel Fontán del Náutico O Muiño competirán en la prueba de Hombre C2 Sub- 23 1000 metros, con los tres primeros clasificados avanzando directamente a la final y el resto pasando a las semifinales.

La jornada del jueves continuará con la prueba de Mujer C1 500 metros Sub 23 a las 11:50, en la que la grovense Valeria Oliveira del Piragüismo Poio competirá por un lugar directo en la final. A las 15:10, la competición continuará con la prueba de Hombre junior C2 500 metros, donde Pedro Torrado y Samuel Ares del equipo As Torres Romería Vikinga buscarán asegurar su lugar en la final.

Lucía Tenreiro del Piragüismo Illa de Arousa y Uxía Rodríguez del Kayak Tudense participarán en la prueba de Mujer Junior K2 500 metros a las 15:10, donde las tres primeras embarcaciones avanzarán directamente a la final.

A las 15:30, Martín Jácome del E.P. Ciudad de Pontevedra y Manuel Fontán del Náutico O Muiño competirán en la prueba de Hombre C2 Sub- 23 500 metros, buscando un lugar directo en la final, mientras que los demás pasarán a las semifinales.

Las semifinales de 500 y 1000 metros, las eliminatorias de paracanoe y las eliminatorias de 200 metros tendrán lugar el viernes. En el equipo paracanoe competirá Adrián Mosquera Rial, del Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro, en VL3 200.

El sábado será un día crucial, ya que se entregarán las primeras medallas en las series de 1000 metros y en modalidades de paracanoe, junto con las semifinales de 200 metros. Finalmente, el domingo, el Campeonato de Europa llegará a su fin con las finales de 200 y 500 metros, así como las pruebas de medallas de paracanoe.