El técnico del Arenteiro espera mañana a un Arosa competitivo, diferente al de la debacle en Llanera

El Arosa encajó el domingo su derrota más abultada de las tres últimas temporadas. El sorprendente marcador de 3-0 en Llanera es la novena de la temporada, quizá la más dolorosa por como se produjo, al encajar tres goles en el primer cuarto de hora. Hay que remontarse a la campaña 2018-2019, en Tercera, para encontrar un correctivo semejante a los arlequinados. En aquella ocasión fue ante el Racing de Ferrol en A Malata (4-0).

Lo del domingo en Asturias fue diferente. Tanto el técnico como los jugadores reconocen que el rival no tuvo que hacer demasiado porque contribuyó el propio equipo visitante con su falta de atención y concentración defensiva. El Arosa lleva siete partidos seguidos encajando. Aunque su propósito cada semana es echar el candado, no lo consigue. Ayer hubo entrenamiento de recuperación en Vilaxoán, también charla y repaso a lo sucedido en Asturias. El equipo está herido en su orgullo y con ganas de demostrar mañana en O Espiñedo que es mucho más competitivo de lo que demostró en el Pepe Quimarán.Si atendemos a dinámicas, a la condición de local y visitante y a los movimientos realizados por unos y otros en el mercado de invierno, el Arenteiro parte mañana como claro favorito en el aplazado (20 horas).Los de O Espiñedo llevan cuatro partidos sin perder, en los que solo encajaron un gol. El sábado ante el Ceares marcaron dos de sus recientes fichajes, Uxío y el cambadés Pibe. Pero su técnico Fran Justo prefiere eludir la etiqueta del favoritismo. No se fía del mal momento del rival. “Espero a un Arosa como el de toda la temporada, está haciendo las cosas muy bien y nos va a poner en muchos aprietos”.En O Carballiño no esperan facilidades de los arlequinados. “Vamos a tener que dar el máximo para sacar el partido adelante”. Fran Justo cree que “seguro que ellos van a estar ordenados, y cuando tengan el balón van a ser ambiciosos, están haciendo buen fútbol por momentos y aprovechan las situaciones de centros laterales”. Justo no cree que las dinámicas pesen mañana. “Ahora parece que estamos en buena dinámica, pero el resultado del miércoles no va a depender de eso, sino de lo que hagamos los dos equipos en el campo”.





El exarosista Vitra, con un problema en el tobillo, es la única duda de los locales. El Arosa recupera a Diego Diz y se presumen varios cambios en el once respecto a Llanera. No estarán Alberto Martín ni el lesionado Róber.