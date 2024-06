Tono Campos y Tania Álvarez, campeones de España de Maratón

El Breogán de O Grove es el gran dominador del Campeonato de España de Piragüismo en la modalidad de maratón que se está celebrando en Castrelo do Miño (Ourense). En C1 sénior la victoria fue para Tono Campos, con su compañero Diego Romero segundo, logrando de esta forma su billete al Europeo. Ambos se marcharon con claridad, llegando juntos a la meta, donde el grovense ganó la partida.

En la prueba sénior de K1, la grovense Tania Álvarez se proclamó campeona de España después de una dura pugna con Arantxa Toledo e Irati Osa. Las tres dominaron la regata y la breoganista tuvo que tirar de su calidad para llevarse el oro y clasificarse también para el Campeonato de Europa que se disputará en Poznan (Polonia) del 25 al 28 de julio. En la primera jornada del Nacional, el propio Diego Romero logró la plaza a la cita continental en distancia corta al ser segundo en C1, al igual que el tudense Iván Alonso (As Torres) en K1.



En cadete C1, Silvia Gago (Naútico O Muiño) se proclamó subcampeona de España. En Júnior C1, la victoria fue para Candela Romero (Náutico Pontecesures), mientras que en la prueba masculina, Íker Rey (As Torres) fue segundo y Antonio Silva (Breogán), tercero. En Sub 23, Joaquín Iglesias (Rias Baixas-Boiro) ganó en K1, al igual que Kevin Longo (As Torres) en C1.



Este domingo se disputan las pruebas de barcos dobles, donde también estarán en juego el pase al Europeo. Tono Campos y Diego Romero están entre los favoritos en C2.