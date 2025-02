Toque de atención o falta de respaldo: así se llevó por delante a Míchel Alonso la crisis del Arosa

El director deportivo del Arosa, Dani Abalo, explica como se desarrollaron los acontecimientos en las últimas horas que desencadenaron en la marcha de Míchel Alonso. La crisis de resultados del equipo, sobre todo en casa, acabó llevándose por delante al entrenador ferrolano.

Tras el empate el domingo ante el Vilalbés en A Lomba, el presidente Manolo Abalo pidió al director deportivo que transmitiera al técnico el descontento por parte del club “por los resultados y por la racha que llevamos sin ganar en casa”. Dani Abalo así se lo hizo saber al de Caranza. “Le dije que yo pensaba lo mismo que el presidente, que no estaba nada contento con los resultados ni con la imagen que se dio en la segunda parte, aunque soy consciente de que el estado del campo, desastroso, hace difícil jugar, pero creo que se podía haber hecho algo más”.



Según el director deportivo, al técnico no le gustó lo que escuchó. A partir de ahí se produjeron más conversaciones entre ambos. “Dejó claro que si no estábamos contentos con él, así no le gustaría trabajar”. La intención del presidente y del director deportivo era la de darle un toque de atención al entrenador, y este lo recibió como una falta de respaldo. “Nos dijo que necesitaba recibir más confianza por nuestra parte, pero yo creo que era el momento de dejarle claro que había que llevar el equipo hacia otra dirección. Queríamos que fuera con él, pensábamos que él lo podía hacer, pero dijo que si no estábamos contentos, eso no lo veía bien”. Por lo que ambas partes llegaron a un acuerdo para separar sus caminos. “Dio facilidades y hay que agradecerle el acuerdo al que pudimos llegar porque se portó bastante bien”, recalca Dani Abalo.

Por su parte, Míchel Alonso ha optado por no pronunciarse todavía sobre su salida del equipo vilagarciano, al que llegó en verano tras entrenar las últimas temporadas en Segunda B y Segunda RFEF en el Coruxo, el Formentera y el Compostela.

Iván Vázquez, segundo entrenador, dirigió la sesión de esta mañana en el Manuel Jiménez / Mónica Ferreirós



La destitución de Míchel Alonso ha cogido al Arosa con el pie cambiado, ya que no había explorado todavía la posibilidad de un recambio. Una vez que esta mañana se hizo pública la marcha del técnico, en las últimas horas han sido numerosos los ofrecimientos en las oficinas de Matosinhos, pero el director deportivo dice que no quiere precipitarse. “El del Arosa es un banquillo apetecible, pero nosotros ya dijimos que esta semana estará Perú, creemos que es la decisión acertada darle la oportunidad y estamos mirando las opciones que puede haber con calma a lo largo de esta semana”.



"Non me gustaría desvestir a un santo para vestir a outro", dice el presidente

Manolo Abalo explica que se encontraba en Madrid el lunes cuando se precipitaron los acontecimientos que desencadenaron en la marcha de Míchel Alonso. El director deportivo Dani Abalo le fue informando al respecto, una vez que el mandatario le transmitió sus sensaciones de que “na casa estamos fatal” y también la necesidad de “apretar un pouco” para buscar una reacción. De las conversaciones entre la dirección deportiva y el técnico salió la decisión de separar sus caminos.

A Manolo le llegaron esta mañana varios mensajes de entrenadores ofreciéndose / Mónica Ferreirós

El presidente dice que “eu non son partidario de tomar decisións antes de ter outra opción”, en alusión al recambio en el banquillo. Y en su opinión cree que la opción interina de David López “Perú” debe ser puntual, ya que “non me gustaría desvestir a un santo para vestir a outro”, ya que da importancia también a lograr la permanencia del equipo juvenil de División de Honor, consciente de que la cantera debe estar en las máximas categorías.