El Arosa destituye a Míchel Alonso y busca un nuevo entrenador

La etapa de Míchel Alonso finaliza antes de lo esperado en el Arosa. El club ha decidido prescindir del técnico ferrolano y del preparador físico cántabro Álvaro Cano tras los últimos resultados adversos y con el equipo situado en la quinta plaza muy distanciado del objetivo de pelear el título. La decisión se tomó en las últimas horas tras el empate del domingo ante el Vilalbés en A Lomba, que agotó la paciencia de una afición que solo ha visto ganar a su equipo dos veces en nueve partidos como local.

Ayer lunes Michel rescindió con el club y se despidió de los jugadores a través de un mensaje, por lo que la sesión de entrenamiento de este martes la dirige el segundo entrenador, el vilagarciano Iván Vázquez, y a partir de mañana será el técnico del equipo juvenil, David López "Perú", el que se haga cargo del equipo mientras no llega el reemplazo de Alonso.

En un comunicado que el club publicó esta mañana en redes sociales, el Arosa "expresa o seu sincero agradecemento" a Míchel Alonso y Álvaro Cano "pola entrega, o traballo e a profesionalidade que demostraron nestes meses e deséxalles a mellor das sortes no seu futuro".

Los resultados del Arosa hasta la fecha han estado marcados por la irregularidad. Empezó de la peor forma posible con tres derrotas seguidas y fue capaz de voltear esta situación y encadenar trece partidos seguidos sin perder, de los que ganó nueve y consiguió siete victorias seguidas a domicilio, acercándose al liderato. Pero en los últimos seis partidos sólo sumó 4 puntos de 18 posibles y no consiguió ganar, por lo que se ha quedado muy distanciado de los primeros clasificados, anclado en el quinto puesto.

Casting para sustituto

El Arosa no tiene de momento recambio para el técnico ferrolano y todo hace indicar que será David López "Perú" el que se siente en el banquillo el domingo en Lugo en el duelo ante el Polvorín (19 horas). El club ya está trabajando en opciones para encontrar un nuevo técnico que se ajuste a las condiciones de trabajo (entrenamientos matinales) y económicas de la entidad. Este no puede haber entrenado en Tercera o categoría superior en España esta temporada por normativa y tendrá la misión de cambiar la dinámica de un plantilla que está considerada como una de las mejores de la categoría, pero su rendimiento actual no está siendo acorde a las expectativas generadas. Con el primer puesto prácticamente descartado, el Arosa deberá ahora intentar clasificar para el play-off para buscar por tercer año seguido por esta vía el ascenso a Segunda RFEF.