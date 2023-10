Tributo al campeón de la Volta

Vilagarcía rindió homenaje al ciclista Martín Rey por su reciente victoria en la Volta a Galicia. El alcalde y los concejales de gobierno y oposición brindaron una calurosa bienvenida al corredor de 20 años, que estuvo muy respaldado por su equipo, el Padronés-Cortizo. El presidente del club, Tanis Vázquez, el director del equipo, Marcos Serrano, el preparador físico, el vilagarciano José Abalo, y el mecánico Dani Cabrejo no faltaron al acto. Tampoco Gustavo César Veloso ni el presidente de la Federación Gallega, Juan Carlos Muñiz. Familiares y amigos de Martín Rey también se dieron cita en el homenaje.



El ciclista recibió una placa conmemorativo y a su vez entregó un maillot firmado al alcalde. “Estoy contento por este reconocimiento en casa”, explica Martín, que se define como un corredor “completo que me defiendo bien en la montaña”. La victoria en la Volta a Galicia puede ser el punto de inflexión para que se le abran las puertas en el pelotón profesional. Pero Martín, una vez terminada la temporada, no parece preocuparse demasiado por lo que tenga que esté por llegar, aunque no oculta su ilusión por dar el gran salto. “Sé que tengo que seguir trabajando mucho y progresar”.



En Gustavo César Veloso tiene un ejemplo y también el mejor consejero posible. “Hablamos mucho y es un apoyo para mí porque lo que pueda aconsejar tiene mucho valor, ya que él tiene una experiencia increíble y me aporta mucho”. Veloso tuvo que llegar al profesionalismo por la vía del ciclismo luso, donde acabó su carrera. Habrá que ver si Martín Rey tiene la oportunidad de dar el salto a través de algún equipo español que apuesta por un ciclista joven y con potencial, al que todavía le quedan varios años como sub 23. Martín Rey afronta ahora el período de descanso antes de empezar a preparar el siguiente curso. El año, con seis sesiones semanales de 500 kilómetros de media en las piernas, ha sido exigente, pero también reconfortante por su gran triunfo en Pontevedra en la Volta a Galicia, “una carrera de prestigio” que le puede abrir las puertas a ser profesional. l