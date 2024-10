Valentín Martínez dice basta y deja el Portonovo tras más de una década por problemas de salud

La directiva del Portonovo que encabeza Valentín Martínez ha convocado una asamblea extraordinaria para el domingo 27 de octubre en la que presentará la dimisión y convocará elecciones. El actual presidente ha tomado esta decisión por motivos de salud y el desgaste ocasionado después de prácticamente los últimos quince años trabajando por el club de la localidad.



La decisión la venía meditando desde hace tiempo, pero fue el domingo antes del partido en Baltar ante el Atlético Arnoia saldado con derrota por 0-1, cuando la hizo oficial.



También se la comunicó a los jugadores al término del partido. Valentín explica que son motivos personales los que le obligan a echarse a un lado. Pendiente de realizar una prueba médica de corazón, Martínez reconoce que el estrés derivado de la falta de apoyo ha sido uno de los detonantes que le llevan a esta situación. “Non dou máis, non estou centrado, non estou ben”, explica, invitando a que llegue una nueva directiva o en caso una gestora que eche mano de la entidad.



“As contas están claras e non hai débeda”, asegura. “Eu apártome de forma definitiva, levo meses pensando nisto. Ás veces hai que apartarse polo ben do clube e polo meu, teño 69 anos e teño que mirar pola miña saúde”.



Valentín Martínez ha sostenido al club durante más de una década y cree que es el momento de que le den el relevo y pueda descansar. “Ten que vir xente nova, con novas ideas de traballar polo clube”. Su decisión no tiene marcha atrás, ya que una vez afectada su salud no está dispuesto a seguir en estas condiciones pese a que son bastantes los socios y simpatizantes que le han estado llamando en las últimas horas para que continúe, pero Valentín Martínez ha dicho basta.