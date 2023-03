El Viajes InterRías FF recibe al filial del Athletic Club en un partido clave para la salvación

Tres semanas después el Viajes InterRías FF vuelve a San Pedro para recibir a otro filial de un club histórico del fútbol femenino español. Este sábado a partir de las 17 horas llega a Vilalonga el Athletic Club de Bilbao. El partido es muy importante para ambos equipos en la lucha por la permanencia. Las locales están justo fuera de descenso con 19 puntos, mientras que las bilbaínas están en puesto condenatorio con 17 puntos. En la primera vuelta el Viajes InterRías FF goleó con autoridad en Lezama, pero desde entonces el joven filial ha cambiado y mejorado mucho. Empezó muy mal la temporada con seis derrotas seguidas, pero en estos momentos es muy competitivo. En el último mes de liga cayó por la mínima ante Zaragoza y Racing Féminas, y ganó al Real Madrid B y Getafe.

Luis Treviño tiene la baja en la portería de Lidia, debido a una elongación en el tendón rotuliano. Es una ausencia sensible porque estaba jugando de titular los últimos partidos. Tampoco estará la vilagarciana Sara García, que fue expulsada en el último partido en Getxo. “El Athletic es el equipo que más ha puntuado de la zona baja en la segunda vuelta”, advierte Treviño. “Nos ha acortado la diferencia. Es un equipo muy joven, con poca presión”. El Viajes InterRías FF quiere dar otro paso importante en su camino a la permanencia. Luis Treviño habla de “llevar el partido a un plano muy físico y ser prácticas como fuimos en el último partido ante el Bizkerre”.

El Athletic Club C, que llega esta hoy a O Salnés y se aloja en Vilagarcía, ya no juega tan alegre como en el principio de liga. Treviño advierte que “rentabilizan mucho el balón parado” y considera como claves del partido “dominar nuestra área, tener sensación de solidez y las cosas muy claras en la salida con balón y atacar los espacios”. Las últimas incorporaciones se van adaptando cada vez mejor al equipo. “Paulinha va cogiendo el tono físico, mientras que Barboz está con muchas ganas de agradar y nos está dando mucho en el aspecto físico en mediocampo”.