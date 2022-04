Víctor González (Móstoles): “Va a ser bonito y exigente”

El Móstoles llegará el domingo a Vilagarcía para jugar “una final” ante el Arosa en A Lomba. Los madrileños aventajan en solo 3 puntos a los locales, después de hacer una muy buena primera vuelta en la que acabaron séptimos con 24 puntos, pero en la segunda han bajado prestaciones, calcan los 14 puntos que suma el Arosa y no han ganado a domicilio. Su entrenador, Víctor González, explica que “empezamos bien la segunda vuelta con victorias ante el Compostela y el Salamanca, a partir de ahí en las últimas diez o once jornadas solo hemos ganado un partido porque esta es una liga muy igualada en la que los detalles marcan, no están cayendo de nuestro lado”.





En el Móstoles no preocupa la dinámica porque las sensaciones son buenas. “Estamos haciendo muchas más ocasiones de gol de las que nos generan, pero no estamos aprovechando tanto los momentos como los rivales y de eso se trata el fútbol”. El mejor ejemplo fue el último partido, en el que se pusieron por delante ante el Avilés y perdonaron el segundo, sin embargo el partido acabó con una “engañosa” derrota por 1-4.





“Nuestra situación no es la soñada, pero asumimos el reto”, dice Víctor González, que no hace cálculos en un final de liga en el que recibirá la próxima semana al Langreo, otro rival directo por la permanencia, y acabará en el campo del Ceares. “Los 3 puntos contra el Arosa son imprescindibles para nosotros, fundamentales y vamos a ir a por ellos. Tenemos cosas para mantener la categoría y lo tenemos que sacar”. En Móstoles hablan de jugar una final el domingo. “Es cierto que después jugamos contra otro rival directo en casa y que acabamos contra uno ya descendido, la teoría es muy fácil hablarla pero después la práctica se juega en el campo. Tenemos que jugar contra el Arosa como si fuera nuestro último partido. Nada está seguro, ni para el que parece que lo tiene muy difícil, ni para el que lo tiene más sencillo”.





Tras la llegada de Luisito al equipo vilagarciano, en Móstoles esperan a un Arosa “donde un porcentaje muy importante va a ir en base a la intensidad, pero nosotros también somos un equipo físico e intenso”.





“Esperamos un partido con un ambiente fuerte, de los que te gustan jugar, con una gran atmósfera”, dice el entrenador madrileño. “Va ser un partido bonito, igualado y con mucha tensión en el que tenemos que aprovechar nuestros momentos que seguro que los vamos a tener. El equipo que aproveche mejor sus opciones y más inteligete se lo llevará”.





En la primera vuelta el Arosa fue capaz de ganar en Móstoles 1-2 un partido que no olvidan en Madrid, ya que tuvieron más ocasiones claras pero cayeron. “Fue de esos partidos en los que no sabes cómo pero se escapan. En una categoría tan igualada hay que aprovechar tu momento”.





El Móstoles ha marcado 35 goles en lo que va de liga, 5 más que el Arosa, y 16 de ellos llevan la firma de Álvaro Sánchez, un delantero que está siendo diferencial para el equipo de Víctor González. Al ariete segoviano de 28 años le avala una larga trayectoria en Segunda B en equipos como Ebro, Logronés, Talavera, Las Rozas o Adarve, pero este está siendo su gran año en cuanto a números. “Me alegro mucho por él porque es un profesional y aún nos tiene que dar más goles esta temporada, lo necesitamos”. El Móstoles se desplazará el sábado a Vilagarcía con la única baja de Romera. “Por fortuna el equipo está involucrado en querer sacar esto adelante y todos se suman para hacerlo y para estar en este partido tan bonito y exigente”.





Apoyo deporte local

El Arosa ha declarado el partido como “jornada de puertas abiertas” y no cobrará entrada. El presidente hizo un llamamiento a toda Vilagarcía y a la comarca, invitando también a los clubes del Concello. Ya han confirmado varios su presencia en el partido para respaldar al Arosa, respondiendo a la llamada. Se trata del Vilagarcía SD, Piragüismo Vilagarcía, CB Vilagarcía, Vilarousa Gimnasia, Natación y Salvamento Vilagarcía, San Martín o Bamio, entre otros. El Arosa realizará durante el partido un sorteo de un abono para el Atlantic Fest, uno de los festivales de música más importantes de Galicia que se celebra en verano en la playa Compostela.