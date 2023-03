Vilagarcía y Cambados saldan con muy buena nota su múltiple jornada "on the road"

Vilagarcía TM y Cambados TM saldaron su particular "on the road" con buenos resultados esta fin de semana, que les aseguran, en caso de los liceístas, y les acercan en el caso de los cambadeses a sus diferentes objetivos de jugar la fase de ascenso y la permanencia. El Vilagarcía TM perdió ante el líder Torrelavega 5-1, ganó al Elma Gasteiz 0-6 y también ganó al Irún Leka Enea por 3-4. El Cambados TM ganó al Universidad de Burgos 3-4 y al Caja Rural Zamora por 1-5. Un gran bagaje que deja a los cambadeses con 4 puntos de ventaja sobre el descenso.

Ante Burgos, el ecuatoriano Diego Piguave ganó a David Barriuso 3-2 y a Enrique García por 3-0. Por su parte, Dani Casalderrey perdió 3-1 ante Aitor Colina y 3-2 ante David Barriuso, mientras que Andrés Correa ganó 3-0 a Enrique García y cayó ante Colina 3-1. En el doble decisivo, Correa y Piguave ganaron 3-1 a Colina y Barriuso. En el duelo ante Zamora, Piguave volvió a ganar sus dos duelos, al superar por 3-2 a Daniel Gómez y a Pedro Gramcko. Andrés Correa también ganó sus dos partidos, ambos por 3-0, ante Sergio Sánchez y Daniel Gómez. Mientras que Dani Casalderrey venció a Sánchez 3-0 y perdió con Gramcko 3-1. El Cambados TM suma y sigue en la categoría. Ha conseguido voltear una delicada situación en la tabla y cada vez tiene más cerca de la permanencia.

El Vilagarcía TM se certificó el fin de semana su clasificación matemática para la fase de ascenso. Si bien sus opciones de llegar como primer clasificado se complicaron mucho al perder 5-1 ante Torrelavega, que se reforzó para la ocasión. Alexis Damián Orencel ganó a Sergey Nigeruk 3-0 y a Matías Guadalupe por 3-1. Eder Vallejo ganó 3-0 a Guadalupe y a Pedro Castro, que perdió con Ángel Rodríguez 3-1. El único punto liceísta lo sumó Nigeruk al ganar al propio Rodríguez 1-3.

Los vilagarcianos pasaron página y en la tarde del sábado se dieron un baño de confianza ante el colista Elma Gasteiz al que ganaron 0-6. Nigeruk ganó a Álvaro Lombraña 3-0 y a Juan Luis Fernández por 3-2. Matías Guadalupe se impuso Oier Saenz y a Lomabraña por 3-2, mientras que Pedro Castro venció a Fernández 3-1 y a Saenz 3-0.

El domingo por la mañana el Vilagarcía TM sumó otra victoria en el País Vasco. Superó 3-4 al Leka Enea Irún. Matías Guadalupe perdió 3-0 con íker Martínez y ganó 3-1 a Aimar Chamorro. Pedro Castro perdió 3-1 con Chamorro y venció a Hodei Mancha por 3-1, mientras que Sergei Nigeruk perdió 3-1 con Mancha y ganó 3-0 a Martínez. En el doble, Nigeruk y Guadalupe ganaron 3-0 a Chamorro y Mancha.

El Vilagarcía TM se afianza en la segunda plaza con 28 puntos, 2 menos que el líder Torrevalega a falta de tres jornadas.