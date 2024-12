Un Villalonga “sin colmillo” cae en Barbadás con un rival directo

El Villalonga FC no levanta cabeza. En esta ocasión, los de Alberto Mariano cayeron por 2-0 a domicilio contra la UD Barbadás. Un encuentro en el que los celestes perdonaron demasiadas ocasiones, incluso varios mano a mano con el portero rival.

Los locales mostraron mucha más efectividad que los de Mariano, a los que tres claros errores acabaron costando muy caro. “Cometemos tres errores entre centrales y portero, de los cuales dos acaban siendo gol. El penalti viene de un saque de banda, que lo acaban metiendo en el área y hacemos un penalti innecesario. Estas cosas en esta categoría pasan factura”, lamenta Alberto Mariano. “Tuvimos ocasiones de quedarnos solos ante el portero, pero hay que hacer sangre cuando se puede y tener más colmillo”, sentencia el técnico.



Los visitantes tuvieron ocasiones muy claras que no supieron materializar, algo que, junto con la ineficacia en su área, condujo al equipo al desastre. “Estoy decepcionado por el resultado. Me duele más no haber marcado que cometer algunos errores”, dice el entrenador.

“Hay muchas dudas en defensa. Son pequeñas cosas que se pueden corregir, pero es una cuestión de mentalidad. Hay que ser más generosos en las ayudas”, comenta. La falta de acierto y solidez en defensa está siendo el talón de aquiles del Villalonga, con unos jugadores que parecen tener la cabeza baja ante la mala racha que vienen atravesando desde su ascenso.

“Hicimos mucho mejor partido que contra el Arosa, pero tenemos que atacar más en la última línea, en cambio los interiores estuvieron mucho mejor, pero tenemos que mejorar en todo para obtener un buen resultado”, señala Mariano.