El Xadrez Albariño reúne a Grandes Maestros Internacionales en Cambados

El Club Xadrez Albariño organiza la XXXIX edición del Open Internacional de Ajedrez Albariño, uno de los eventos más importantes del calendario ajedrecístico en Galicia por su tradición, nivel y bolsa de premios en metálico, que asciende a casi 7.000 euros. Y es que el campeón se embolsa 1.300 euros, el subcampeón 1.000 y el tercero, 800 euros. Los doce primeros se llevarán recompensa económica, además de los tres primeros en los diferentes tramos de ELO.



El presidente del club, Marco Antonio Costa, presentó ayer el torneo junto al alcalde Samuel Lago, acompañados por la concejala de Deportes, Noelia Gómez. El campeonato comienza hoy a partir de las 17 horas y se prolonga hasta el 9 de agosto. Se disputa por sistema suizo a nueve rondas en el pabellón del Colegio Santo Tomé.



Entre la nómina de inscritos están los Grandes Maestros Interacionales David Lariño (Xadrez Rianxo), que venció en Cambados hace seis ediciones, y el letón Ilmars Starostits. Así como los Maestros FIDE Alberto Portela, Lucas Abal (CX Fontecarmoa), Juan Becerra o Alexander Zambrano (CXF), entre otros. También la Maestra Internacional sudafricana Jesse Nikki February. Más de 70 ajedrecistas tratarán de suceder a Lennis Martínez, ganador del pasado año.

Torneo Infantil

Además, el 10 de agosto se celebrará el XXXVI Torneo Infantil del Albariño, encuadrado en el XVII Circuito Gallego de Promoción para sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. Será también en el pabellón de Santo Tomé. Habrá trofeos, medallas, obsequios y regalos. Además se celebrará el Torneo Absoluto “52 Aniversario”. La inscripción está abierta hasta el 7 de agosto.