El XIX Memorial Miguel Ángel González alza el telón a la Semana Santa de eventos deportivos en Vilagarcía

La XIX edición del Memorial Miguel Ángel González Estévez, que organiza este fin de semana el CLB en las cuatro pistas de baloncesto de Fexdega, da el pistolezado de salida a la intensa Semana Santa deportiva en la capital arousana, con la Vilagarcía Basket Cup y la Ramiro Carregal Soccer Cup como otros eventos destacados que atraerán a miles de deportistas y acompañantes a la ciudad en estas vacaciones escolares.

Así lo destacó el alcalde Alberto Varela en la presentación esta mañana del torneo infantil de baloncesto, que reúne a 12 equipos masculinos y 12 femeninos encuadrados por niveles deportivos. Llegan de diferentes partes de Galicia y Portugal. “Esta é unha época de tradicións, aparte da relixiosa, poucos sitios e concellos poden presumir da actividade deportiva que temos en Semana Santa en Vilagarcía, que sempre arranca co Memorial Miguel Ángel González Estévez”.

El alcalde recordó la figura del fundador de la AD Cortegada, que falleció en 2003 con sólo 49 años. El actual presidente del club, Moncho Estévez, acompañado por el directivo Miguel Ángel García, también tuvo palabras de recuerdo hacia Miguel Ángel González y dijo que el evento sirve para “respetar su memoria y recordarlo cada año”.

El Concello respalda al CLB en la organización del evento / Gonzalo Salgado



Fue Ricardo López el que explicó los detalles técnicos del campeonato, que arranca el viernes a las 16.30 horas con partidos en las cuatro pistas. “El nivel es medio-alto en Galicia”, advirtió. En categoría femenina se encuadran en el grupo A Salesianos, Compañía María y Grupo Junquera. En el B están Celta, Maristas y la selección gallega de primer año infantil. Mientras que en el C se cruzan TVmac, Seis do Nadal y Galogrín, y en el D, Deleite Baloncesto, Fundaciones Rey y PBB. En la competición masculina, Sigaltec, Deleite y Obradoiro están en el E. Salesianos, Santo Domingo Betanzos y Vitoria de Guimaraes, en el F. Sigaltec, Seis do Nadal y COB, en el G. Y Ensino, Estudiantes y la selección gallega en el H.



En función de la posición en la que finalicen en cada grupo los equipos, pasan a competir en la segunda fase en la que se establecen tres niveles, por lo que habrá un total seis finales, permitiendo a todos los participantes jugar prácticamente el mismo número de partidos hasta el domingo a mediodía, cuando será la clausura. En la jornada del sábado habrá concurso de tiro y de habilidades. Se establecerán también quintetos ideales.



El Memorial volverá a servir para la formación de los árbitros merced a la colaboración de la FGB con la Escuela de Árbitros de Galicia.

Convivencia

El campeonato reúne a varios centenares de deportistas, a lo que hay que sumar acompañantes, por lo que por Fexdega pasarán más de mil personas. Más allá del aspecto deportivo, el Memorial prioriza la convivencia entre los participantes, que disfrutarán de un intenso fin de semana en el que almorzarán y cenarán, por turnos, en el comedor del colegio de A Lomba. Casi un centenar de personas, entre las que se encuentran los familiares de los integrantes de los cinco equipos del CLB, colaboraron como voluntarios en toda la logística.